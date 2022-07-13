Общество

Пенза вошла в топ-20 зеленых городов России

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В рейтинге самых зеленых городов России, составленном компанией Marketing Logic, Пенза находится на 16-м месте.

Согласно исследованиям на основе открытых данных и геоинформационных технологий, площадь лесов и парков в городской черте составляет 45%.

Высшую строчку рейтинга занимает Сочи с 89% площади, занятой зелеными насаждениями. На последнем месте - Астрахань (5%).

В топ-20 также вошли Новороссийск (71%), Сергиев Посад (63%), Ногинск (61%), Серпухов (59%), Владивосток (59%), Орехово-Зуево (57%), Владимир (57%), Зеленодольск (56%), Пермь (56%), Саранск (50%), Старый Оскол (50%), Екатеринбург (48%), Калуга (48%), Краснодар (46%), Липецк (45%), Барнаул (44%), Мурманск (44%), Подольск (42%).

Примечательно, что в Москве парки и лесопарки занимают 29% площади.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

??????????

Гость||

При СССР Пенза не раз признавалась самым зеленым городом СССР. Вот только ныне это все остатки прошлой роскоши , а ныне это уничтожение зеленых зон и строительство человечников. Новый пример это станция Юннатов за зоопарком , где варварски вырублены деревья оставшиеся ещё со времен Архиерейского сада Российской Империи , и ныне там местный олигаршёнок собрался всунуть очередной человечник . Не ужели снова все законно?

Гость||

Хрен с ним этим топом. Как бывшая начальница Горжилинспекции Пензы после скандала с Белозерцевым всплыла после увольнения ее за памятники культурного наследия в Тамбове в той же должности. Где прокуратура?

Гость||

Город настолько зелёный, что дор знаки и светофоры никто не опиливает, траву на окраинах не косят, безобразные кустарники не вырубают.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

площадь лесов и парков в городской черте составляет 45%.
Это они наверное все заросли сорняков по пояс посчитали.

Гость||

Гость писал(a):

Это они наверное все заросли сорняков по пояс посчитали.
точно!!!!

Гость||

Канадским клёном всё заросло! Нашли чем гордиться!

Гость||

И САМЫМ НИЩИМ С НИЩЕНСКИМИ ЗАРПЛАТАМИ!!!

Гость||

Этот клён и снимают с квадрокоптеров, подсчитывая общую площадь зелени в городе!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.07.2022 14:09|

И САМЫМ НИЩИМ С НИЩЕНСКИМИ ЗАРПЛАТАМИ!!!

Все зарплаты наши у чиновников,чтоб им худо стало!

Гость||

Липы на ул.Московской и то липовые...!

Гость||

Борщевиком все заросло. Зеленое.

Гость||

Не даром по указанию мэрии Пензы крыши домов в зелёный цвет велено красить! Чтоб с верху всё зелено смотрелось! Кругом показуха, потёмкинские деревни!

Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

В провалах

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Имя: Гость
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