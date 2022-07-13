Пенза вошла в топ-20 зеленых городов России

13.07.2022 | 13:26

В рейтинге самых зеленых городов России, составленном компанией Marketing Logic, Пенза находится на 16-м месте.

Согласно исследованиям на основе открытых данных и геоинформационных технологий, площадь лесов и парков в городской черте составляет 45%.

Высшую строчку рейтинга занимает Сочи с 89% площади, занятой зелеными насаждениями. На последнем месте - Астрахань (5%).

В топ-20 также вошли Новороссийск (71%), Сергиев Посад (63%), Ногинск (61%), Серпухов (59%), Владивосток (59%), Орехово-Зуево (57%), Владимир (57%), Зеленодольск (56%), Пермь (56%), Саранск (50%), Старый Оскол (50%), Екатеринбург (48%), Калуга (48%), Краснодар (46%), Липецк (45%), Барнаул (44%), Мурманск (44%), Подольск (42%).

Примечательно, что в Москве парки и лесопарки занимают 29% площади.