К отдыхающим в лагере «Строитель» приехали полицейские

13.07.2022 | 19:17

Школьники, отдыхающие в лагере «Строитель», оставили свои отпечатки пальцев на предполагаемой улике. А потом им показали и объяснили, как с этим работают эксперты и что происходит дальше.

В детский оздоровительный центр приехал целый отряд полицейских со служебными собаками. Они тоже участвуют в показательных выступлениях.

«Сотрудниками подразделения УМВД по Пензенской области в лагере «Строитель» сегодня наглядно продемонстрирована работа ряда подразделений по направлениям деятельности. Проведена профилактическая работа, до детей доведены правовые основы, профилактика безопасности поведения с разъяснением ответственности за совершение правонарушений», - отметил старший инспектор ООДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Сергей Поленов.

Такие профилактические мероприятия будут проводиться в детских оздоровительных центрах в течение всего лета.