К отдыхающим в лагере «Строитель» приехали полицейские

Школьники, отдыхающие в лагере «Строитель», оставили свои отпечатки пальцев на предполагаемой улике. А потом им показали и объяснили, как с этим работают эксперты и что происходит дальше.
В детский оздоровительный центр приехал целый отряд полицейских со служебными собаками. Они тоже участвуют в показательных выступлениях.
«Сотрудниками подразделения УМВД по Пензенской области в лагере «Строитель» сегодня наглядно продемонстрирована работа ряда подразделений по направлениям деятельности. Проведена профилактическая работа, до детей доведены правовые основы, профилактика безопасности поведения с разъяснением ответственности за совершение правонарушений», - отметил старший инспектор ООДУУП и ПДН УМВД России по Пензенской области Сергей Поленов.
Такие профилактические мероприятия будут проводиться в детских оздоровительных центрах в течение всего лета.
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