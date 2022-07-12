Жителей Пензенской области ознакомили с татарской культурой

12.07.2022 | 20:25

Домовитые рукодельницы - татарские женщины продемонстрировали свое мастерство, ознакомили с традициями, которые испокон веков хранятся в семьях и передаются от старших к младшим.

«Бабушка подарила мне свой сундук - пустой: я должна была вышивать наволочки, покрывала, подзорник, себе приданое, чтобы выйти замуж. Когда уже меня жених забирает к себе в дом, мои подружки приходят и стелют всю мою вышивку, постель и сажают мою свекровь на кровать. Она проверяет, мягкие ли подушки. Раньше перина даже была, не матрас», - рассказала член региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» Румия Настусенко.

Народное прикладное творчество - одна из площадок фестиваля «Туган як»(в переводе означает «Родной край»). Инициаторами его проведения выступили коллективы культурно-просветительского центра имени Хабиб Тенишевой, региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» при поддержке духовного управления мусульман области.

«Народ, конечно, очень сильно нуждается в том, чтобы было единение, сплочение народов. Это как раз мероприятие, где познаются культуры, разнообразие. В этом наш колорит, наше единство и сила», - подчеркнул заместитель муфтия Духовного управления мусульман Пензенской области Юсеф-хазрат Бибарсов.

«У нас многонациональный край, здесь живут в тесном взаимодействии, контакте и дружбе разные народы, которые много столетий вместе проживают на этой земле, они традиционно вместе в праздники, в горе и в радости, как говорится», - отметил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

Фестиваль провели в честь празднования 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. Событие совпало и с другими значимыми для мусульман датами.

«Продолжаются торжества по случаю праздника Ид аль-адха - праздника щедрости, великодушия, благотворительности», - сообщил имам г. Пензы Рафик-хазрат Шабанов.

«Приготовили 200 килограмм плова на 3 500 человек», - пояснил повар Тахир Каримов.

В субботу, 16 июля, пройдет областной праздник татарской культуры «Сабантуй».