Сломавшийся в непогоду светофор в центре Пензы починят 12 июля

11.07.2022 | 16:16

Светофор на улице Зои Космодемьянской перестал работать из-за обрыва кабеля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил центр управления регионом со ссылкой на городской департамент ЖКХ.

В выходные в пробку там попали те, кто хотел доехать до Западной Поляны по улице Захарова. Поворачивать на этом перекрестке пензенские водители привыкли по сигналу зеленой стрелки, горевшей около 20 секунд. Но секция светофора перестала функционировать, причем сразу на двух автоматических регулировщиках.

Ситуация ввела в заблуждение многих автомобилистов, они пожаловались на происходящее в Сети. Во время обсуждения проблемы выяснилось, что зеленая стрелка перестала гореть после сильного дождя, который прошел 8 июля.

«Работы по восстановлению работоспособности указанного объекта планируется провести 12 июля 2022 года», - уточнили в ЦУРе.

Получается, терпеть неудобства водителям осталось еще день.