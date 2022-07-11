Сетевое издание|18+|Понедельник|11 июл 2022|17:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+30oC
+31oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |

Общество

Сломавшийся в непогоду светофор в центре Пензы починят 12 июля

Печать
Telegram

Светофор на улице Зои Космодемьянской перестал работать из-за обрыва кабеля. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил центр управления регионом со ссылкой на городской департамент ЖКХ.

В выходные в пробку там попали те, кто хотел доехать до Западной Поляны по улице Захарова. Поворачивать на этом перекрестке пензенские водители привыкли по сигналу зеленой стрелки, горевшей около 20 секунд. Но секция светофора перестала функционировать, причем сразу на двух автоматических регулировщиках.

Ситуация ввела в заблуждение многих автомобилистов, они пожаловались на происходящее в Сети. Во время обсуждения проблемы выяснилось, что зеленая стрелка перестала гореть после сильного дождя, который прошел 8 июля.

«Работы по восстановлению работоспособности указанного объекта планируется провести 12 июля 2022 года», - уточнили в ЦУРе.

Получается, терпеть неудобства водителям осталось еще день.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте