Общество

На перекрестке в центре Пензы вышли из строя два светофора

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На улице Зои Космодемьянской в выходной день выстроились автолюбители. В пробку попали те, кто хотел доехать до Западной Поляны по улице Захарова.

Поворачивать на этом перекрестке пензенские водители привыкли по сигналу зеленой стрелки, горевшей около 20 секунд. Но секция светофора перестала работать, причем сразу на двух автоматических регулировщиках.

Ситуация ввела в заблуждение многих водителей. Некоторые не поспешили ехать и после того, как на светофоре загорелся основной зеленый.

«А что делать? Кто без стрелки поедет?» - аргументировал участник дорожного движения.

Обстановку на перекрестке обсудили и пользователи Всемирной паутины. В сообществе пензенских водителей опубликовали фото и комментарии очевидцев.

Автолюбители утверждают, что зеленая стрелка перестала гореть после сильного дождя накануне вечером.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Мощно работает Бася

Гость||

Ой позорники

Гость||

Крестный ход мутить надо, иначе никак.

Гость||

В Пензе проблема со светофорами постоянно не работают,

Гость||

Отставить истерику, дамочки!

Гость||

говно пчелы, говно мед!

Имя: Гость
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