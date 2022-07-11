Пензенцы захотели увидеть скамейки в сквере «40 лет Победы»

11.07.2022 | 15:13

В благоустроенном сквере «40 лет Победы», где установили стелу «Пенза - город трудовой доблести», не хватает лавочек.

Читатели поинтересовались у редакции сетевого издания «ПензаИнформ», когда же установят эти элементы городской мебели.

Их обращение было направлено в мэрию.

«Установка лавочек в сквере муниципальным заданием, доведенным до МБУ «Пензавтодор», не предусмотрена», - ответил заммэра Сергей Волков.

Сквер «40 лет Победы» начали благоустраивать в 2021 году, готовя зону к установке стелы. Работы продолжились весной 2022-го. Специалисты намеревались разбить газоны, обустроить тротуары. Шла речь и о появлении скамеек.

После преображения у пензенцев были замечания к зеленой зоне. В частности, горожане говорили, что дело не довели до конца.

«Можно ли считать благоустройством отсыпку землей? При этом нет ни травы, ни цветов. Аллею между памятником и храмом изломали и так и бросили. Получилось «без штанов, но в шляпе». Сломан старый асфальт, новое покрытие не сделано, зато фонари. Непонятно, если эта аллея не относится к стеле, зачем было там делать? По сути ухудшили», - писал горожанин в мае.