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Общество

Пензенцы захотели увидеть скамейки в сквере «40 лет Победы»

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В благоустроенном сквере «40 лет Победы», где установили стелу «Пенза - город трудовой доблести», не хватает лавочек.

Читатели поинтересовались у редакции сетевого издания «ПензаИнформ», когда же установят эти элементы городской мебели.

Их обращение было направлено в мэрию.

«Установка лавочек в сквере муниципальным заданием, доведенным до МБУ «Пензавтодор», не предусмотрена», - ответил заммэра Сергей Волков.

Сквер «40 лет Победы» начали благоустраивать в 2021 году, готовя зону к установке стелы. Работы продолжились весной 2022-го. Специалисты намеревались разбить газоны, обустроить тротуары. Шла речь и о появлении скамеек.

После преображения у пензенцев были замечания к зеленой зоне. В частности, горожане говорили, что дело не довели до конца.

«Можно ли считать благоустройством отсыпку землей? При этом нет ни травы, ни цветов. Аллею между памятником и храмом изломали и так и бросили. Получилось «без штанов, но в шляпе». Сломан старый асфальт, новое покрытие не сделано, зато фонари. Непонятно, если эта аллея не относится к стеле, зачем было там делать? По сути ухудшили», - писал горожанин в мае.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Будем ждать разработки очередного проекта. Проекта на урну, скамейку и т.д. После разработки деньги закончатся и останется всё как есть в "полуразобранном" состоянии.

Гость||

Надо, чтоб как на Московской - поставили два стула, привинченных к асфальту, и между ними урну, чтоб далеко не ходить. Там то уж наверняка делали по разработанному и утвержденному проекту!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Специалисты намеревались разбить газоны, обустроить тротуары. Шла речь и о появлении скамеек.
"Намеривались" и "шла речь",что ж всё так через ..пу

Гость||

Ну какие скамейки, картофель фри в Макдональдс пропал, вот это проблема

Гость||

А за чем всё это ставить, когда и так всё испоганят. С собаками гуляют и животины все углы обоссали, и скамейки также обоссат и раскурочат.

Имя: Гость
Комментарий:

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