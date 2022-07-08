Общество

Жители Зари задали чиновникам вопросы о развитии микрорайона

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Казалось бы, спокойно и размеренно течет жизнь в Заре. Пока пенсионеры на лавочке проводят досуг, их соседи помоложе отстаивают интересы большинства. За дальнейшее развитие социальной инфраструктуры микрорайона у местных болит душа. Один из вопросов - когда будут построены пешеходные дорожки вдоль трассы, а также организовано их освещение.

«Эта дорога стоит одной из приоритетных в нашем городе, то есть ПСД сформирована. 1,1 миллиарда рублей», - сообщил и. о. заместителя главы администрации г. Пензы Ярослав Щигорев.

По словам чиновников, в микрорайоне запланировано строительство четырехполосной проезжей части, ливневой канализации, тротуаров. Объект капиталоемкий, как, впрочем и другие, в которых, по мнению жителей, есть необходимость.

«Школа должны были построить в 2022-м. Восьмиэтажка сейчас будет строиться, еще будут дома. Куда дети пойдут учиться?» - поинтересовалась жительница микрорайона Заря Лейла Попова.

На Юбилейной улице располагается образовательное учреждение - корпус школы № 52. Но его потенциал небезграничен.

«На следующий год у нас пока в проектах несколько школ, в том числе в Арбекове. Все они в настоящее время рассматриваются, проходят экспертизу. Пока не определено место», - рассказал и. о. главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Безопасность, образование и здоровье детей - вот о чем женщины, присутствовавшие на встрече, не перестают говорить. Об открытии медицинского кабинета в Заре ведут речь не первый год.

«Что касается амбулатории для детей, в этом году выделен земельный участок - один гектар. Мы готовы его в министерство здравоохранения передать», - подчеркнул Ярослав Щигорев.

Желание иметь медицинский кабинет и школу в шаговой доступности, ездить по широкой дороге объяснимо. Район активно разрастается: возводят новые дома, многодетным семьям выдают участки под застройку.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Впечатляющая архитектура! Достойная настоящей сверхдержавы!

Гость||

Всхрюкнул?

Гость||

я тоже

Гость||

Давайте всхрюкнем!!!

Гость||

Гетто по пензенски..............

Гость||

Ничего строить больше не надо. Дома для переселенцев нужно возводить в городе, тут вся инфраструктура есть. Те кто проживают сейчас в Заре это либо старые пенсионеры либо люмпенпролетариат. Дома которые там есть все в трещинах, но в принципе на срок жизни пожилых и людей ведущих неправильный образ жизни этих домов хватит. Ну проживут они от силы 10 или 15 лет и тему Зари нужно закрывать.

Гость||

Золотые слова

Гость||

Всхрюкнул и скачет, бедолага

Имя: Гость
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