Жители Зари задали чиновникам вопросы о развитии микрорайона

08.07.2022 | 19:28

Казалось бы, спокойно и размеренно течет жизнь в Заре. Пока пенсионеры на лавочке проводят досуг, их соседи помоложе отстаивают интересы большинства. За дальнейшее развитие социальной инфраструктуры микрорайона у местных болит душа. Один из вопросов - когда будут построены пешеходные дорожки вдоль трассы, а также организовано их освещение.

«Эта дорога стоит одной из приоритетных в нашем городе, то есть ПСД сформирована. 1,1 миллиарда рублей», - сообщил и. о. заместителя главы администрации г. Пензы Ярослав Щигорев.

По словам чиновников, в микрорайоне запланировано строительство четырехполосной проезжей части, ливневой канализации, тротуаров. Объект капиталоемкий, как, впрочем и другие, в которых, по мнению жителей, есть необходимость.

«Школа должны были построить в 2022-м. Восьмиэтажка сейчас будет строиться, еще будут дома. Куда дети пойдут учиться?» - поинтересовалась жительница микрорайона Заря Лейла Попова.

На Юбилейной улице располагается образовательное учреждение - корпус школы № 52. Но его потенциал небезграничен.

«На следующий год у нас пока в проектах несколько школ, в том числе в Арбекове. Все они в настоящее время рассматриваются, проходят экспертизу. Пока не определено место», - рассказал и. о. главы администрации г. Пензы Олег Денисов.

Безопасность, образование и здоровье детей - вот о чем женщины, присутствовавшие на встрече, не перестают говорить. Об открытии медицинского кабинета в Заре ведут речь не первый год.

«Что касается амбулатории для детей, в этом году выделен земельный участок - один гектар. Мы готовы его в министерство здравоохранения передать», - подчеркнул Ярослав Щигорев.

Желание иметь медицинский кабинет и школу в шаговой доступности, ездить по широкой дороге объяснимо. Район активно разрастается: возводят новые дома, многодетным семьям выдают участки под застройку.