Врач перечислил признаки переизбытка соли в рационе

24.12.2025 | 09:07

Употребление большого количества соли увеличивает шанс возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, проблем с почками, катаракты. Онколог Владимир Ивашков назвал признаки того, что рацион необходимо пересмотреть и изменить.

«Если для вас верно хотя бы одно утверждение из списка ниже, можно заподозрить избыток соли в рационе. Напомню только, что эти симптомы могут быть не связаны с питанием и диагнозов по опросу мы не ставим», - написал врач в своем канале в мессенджере Telegram.

Первый признак - частое ощущение жажды, второй - рацион, состоящий из готовых завтраков, ужинов, блюд из кулинарного отдела супермаркета, замороженных полуфабрикатов.

На переизбыток соли могут указывать также припухшие лицо или веки по утрам, отеки ног, рук по вечерам (обувь с трудом надевается, кольца сложно снять без мыла), яркие, долго остающиеся на коже следы резинок от нижнего белья, носков, колебания веса на 2-5 кг без видимых причин.

Онколог посоветовал начать контролировать потребление соли, даже если пока нет признаков ее переизбытка.

«Для большинства из нас (умеренно активных людей, которые нет-нет да обедают в кафе и едят чипсы) нормальная стратегия - перестать досаливать еду и получать необходимый натрий из овощей, минеральной воды, морской рыбы и зелени. Если богатые натрием продукты появляются на вашей тарелке нерегулярно, можно и нужно немного солить еду. Немного - это менее 1 ч. л. белого порошка в день, а для детей - и того меньше», - пояснил Ивашков.