Общество

Воспитанникам детского сада № 8 рассказали о семейных ценностях

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О ценностях семьи малышам рассказали в игровой форме. В день памяти Петра и Февронии Муромских в гости к воспитанникам детского сада № 8 пришла Ромашка - один из символов праздника.

В дошкольном образовательном учреждении к каждому празднику стараются готовить тематическое мероприятие. День семьи, любви и верности - дата особенная, считают педагоги. В юном возрасте начинает формироваться мировоззрение ребенка, дети очень привязаны к мамам и папам, поэтому в ячейке общества должна царить гармония.

Все мероприятие прошло в формате игры. Так дети легче усваивают информацию, охотнее идут на контакт. Потом для малышей выступили ученики музыкальной школы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Есть фото все дети Ольга, Татиана, Мария, Анастасия и Алексей в Крыму (! он и был наш, кто не знал), с цветами, участвуют в благотоворительности, белые цветы, помощь чахоточным. Вот эта семья была всем семьям семья, и ценности, без всяких Фавроний и прочих, которых никто не знает.

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