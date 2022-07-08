Воспитанникам детского сада № 8 рассказали о семейных ценностях

08.07.2022 | 21:23

О ценностях семьи малышам рассказали в игровой форме. В день памяти Петра и Февронии Муромских в гости к воспитанникам детского сада № 8 пришла Ромашка - один из символов праздника.

В дошкольном образовательном учреждении к каждому празднику стараются готовить тематическое мероприятие. День семьи, любви и верности - дата особенная, считают педагоги. В юном возрасте начинает формироваться мировоззрение ребенка, дети очень привязаны к мамам и папам, поэтому в ячейке общества должна царить гармония.

Все мероприятие прошло в формате игры. Так дети легче усваивают информацию, охотнее идут на контакт. Потом для малышей выступили ученики музыкальной школы.