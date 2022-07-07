В Заречном детей научили рисовать граффити на стенах

07.07.2022 | 19:43

Заречный заиграл новыми яркими красками. Уличным художникам дали зеленый свет, и они пустили в ход свое главное оружие - десятки баллончиков, оставляющих на стенах разноцветные линии, из которых постепенно складываются целые картины.

«Я поддерживаю данное движение, стрит-арт - это прекрасно. Это тоже искусство. Не вандализм и не порча городского имущества - это творчество, которое требует своего зрителя и своего художника», - рассказала участница мастер-класса по граффити Ксения Гришина.

Мастер-класс по стрит-арту организовали в Заречном художники из Санкт-Петербурга Дмитрий Дамоев и Владислав Белялов, а также житель закрытого города Максим Макаров. В рамках проекта они создали несколько масштабных граффити на трансформаторных подстанциях. У каждого из них свой художественный стиль, но в этот раз они работали в команде.

«У меня персонажи преимущественно довольно агрессивные, но в последнее время я пересмотрел своим взгляды на творчество и решил, что надо двигаться в более позитивное русло, потому что негатив воспринимается так же негативно», - отметил организатор мастер-класса по граффити Дмитрий Дамоев.

«Частенько мы на стенах дуэтом работаем. А так - далеко друг от друга и в разных сферах реализуем свое творчество», - пояснил организатор мастер-класса по граффити Владислав Белялов.

Гостям из Петербурга так понравилось в Заречном, что они решили кроме работы на трансформаторных подстанциях создать что-то еще на свободную тематику и получили приглашение разрисовать стену рядом с воркаут-площадкой.

У всех посетителей мастер-класса была уникальная возможность пообщаться с мастерами - участниками международных стрит-арт-проектов и перенять их опыт.