Кузнечан предупредили о закрытии движения по перекрестку

01.07.2022 | 10:00

С пятницы, 1 июля, в Кузнецке закрыли движение по перекрестку улиц Ленина и Московской. Об этом предупредила местная администрация.

Водителям придется искать пути объезда до 4-го числа. Изменение схемы связано с ремонтом дорожного полотна. По данным на 30 июня, на данном участке завершилось фрезерование.

Работы продолжаются и на других отрезках. Так, на улицах Гагарина, Радищева и Фабричной сейчас укладывают выравнивающий слой асфальта, на Сызранской также окончено фрезерование. Впереди - фрезеровка дороги на улице Белинского (от Стекловской до Московской).

В 2022 году по софинансированию на ремонт дорог в Кузнецке выделен 91 млн рублей. Помимо вышеназванных улиц, заключены муниципальные контракты на работы на улицах Вокзальной, Белинского, Строителей, Сызранской, Победы - Леваневского, Московской, Минской, а также на путепроводе на Стекловской.

Кроме того, уже разрабатывается план текущего и капитального ремонта дорог на следующий год.