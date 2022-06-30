В Пензенской области за сутки вновь выявили более 30 случаев COVID-19

В Пензенской области суточное число заразившихся коронавирусом пока не опускается ниже 30. Так, в четверг, 30 июня, в регионе подтвердили 36 случаев инфекции.
29-го числа прибавился 31 пациент с COVID-19, 28-го - 32, 27-го - 31.
Новые случаи коронавируса зафиксировали в Пензе (12), Кузнецком районе (8), ЗАТО Заречный (6), а также в Бессоновском, Пензенском (по 3), Башмаковском, Бековском, Нижнеломовском, Шемышейском (по 1) районах.
Госпитализация потребовалась 22 пациентам.
«Случаев подтвержденной инфекции - 187 935, выздоровевших - 181 604, умерших - 5 954», - сообщили в региональном оперативном штабе.
За минувшие сутки медики выписали 20 человек и подтвердили две смерти от коронавируса.
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penzainform.ru писал(a):Три года уж скоро вирус с нами, а лечить так и не научились похоже. Или и не пытаются?