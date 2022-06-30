Общество

В Пензенской области за сутки вновь выявили более 30 случаев COVID-19

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В Пензенской области суточное число заразившихся коронавирусом пока не опускается ниже 30. Так, в четверг, 30 июня, в регионе подтвердили 36 случаев инфекции.

29-го числа прибавился 31 пациент с COVID-19, 28-го - 32, 27-го - 31.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Пензе (12), Кузнецком районе (8), ЗАТО Заречный (6), а также в Бессоновском, Пензенском (по 3), Башмаковском, Бековском, Нижнеломовском, Шемышейском (по 1) районах.

Госпитализация потребовалась 22 пациентам.

«Случаев подтвержденной инфекции - 187 935, выздоровевших - 181 604, умерших - 5 954», - сообщили в региональном оперативном штабе.

За минувшие сутки медики выписали 20 человек и подтвердили две смерти от коронавируса.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

подтвердили две смерти от коронавируса.
Три года уж скоро вирус с нами, а лечить так и не научились похоже. Или и не пытаются?

Гость||

лечить надо, а не покойников считать! вы там профнепригодны все и врачи и оперштаб, тьфу!

Гость||

А где же лекарство от этого вируса? Вакцины наделали,всех напрививали ,а лечить нечем?

Имя: Гость
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