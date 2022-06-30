В Кузнецке перенесли на несколько дней пуск горячей воды

30.06.2022 | 11:14

В среду, 29 июня, в Кузнецке после проведения ремонтных работ на ТЭЦ и теплосетях началось заполнение магистральных трубопроводов теплоносителем. Процесс планируется завершить 3 июля.

МКП «Теплосеть» устраняет дефекты, выявленные во время гидравлических испытаний: утечки и негерметичность трубопроводов.

«В частности, как и в прошлом году, были порывы на улице Рабочей. Сейчас там идут ремонтные работы», - уточнили в администрации Кузнецка.

Наряду с этим у управляющих компаний, обслуживающих организаций, ТСЖ и ЖСК имеются проблемы технического характера, препятствующие своевременному пуску горячего водоснабжения.

«В некоторых многоквартирных домах не введены в эксплуатацию приборы учета по горячему водоснабжению, не подготовлено внутридомовое оборудование к приему теплоносителя», - конкретизировали в пресс-службе мэрии.

Испытания проводились с 17 июня и должны были завершиться 1 июля. Однако теперь плановый пуск горячего водоснабжения в многоквартирных домах Кузнецка перенесли на 4 июля.