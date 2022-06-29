Общество

Жители домов на Ново-Гражданской остались без ремонта дороги

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Скоро уподобится оврагу та часть Ново-Гражданской, что находится за водоотводной канавой. Ее размывает потоками, бегущими с Бекешской и соседних, расположенных выше, улиц. Их уже отремонтировали, причем Бекешскую и отрезок Ново-Гражданской до оврага закончили на днях. Без асфальта остался участок от строения № 57 до № 63.

«Метров 200, наверное. Мы здесь с 2011 года проживаем. Сами видите, не делалось совершенно ничего», - сообщил житель дома на Ново-Гражданской Эдуард Агабеков.

Больше 700 метров заасфальтировали примерно за 3 миллиона рублей. На оставшийся за оврагом участок ни машины щебня не высыпали с прошлого века.

«Моему сыну было 12 лет, сейчас ему 43. Здесь не то что вода камень точит», - пожаловался житель дома на Ново-Гражданской Сергей Пижонков.

«Ходили в администрацию, подписи собирали, и оставляли там заявления три года, чтобы дорогу отремонтировали. Но никакого результата, как будто нас и нет. Кругом положили асфальт, а мы как в каменном мешке остались», - возмутилась жительница дома на Ново-Гражданской Тамара Шишкова.

В департаменте ЖКХ объяснили, по какой причине отрезок между оврагом и улицей Бекешской остается без покрытия.

«Его нет в муниципальной имущественной казне города Пензы. После того как этот участок дороги внесут в муниципальную имущественную казну, будет рассмотрена возможность его ремонта», - заявил начальник отдела МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы» Михаил Парастаев.

На июль запланировано обследование, после чего будут оформляться документы и часть Ново-Гражданской наконец-то превратится из бесхозной в муниципальную. Тогда ее смогут отремонтировать.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

превратится из бесхозной в муниципальную. Тогда ее смогут отремонтировать.
...блажен кто верует...

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