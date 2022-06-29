Пензенская молодежь увидела «Перспективу» в Спутнике

29.06.2022 | 12:16

Город Спутник собрал активную молодежь под крылом областного фестиваля «Перспектива». В этом году он прошел масштабно. Были задействованы фонтанная площадь, набережная, пляж и примыкающая территория.

На «Перспективе» можно было посмотреть на выступления трейсеров, спортсменов BMX и мотобайкеров, принять участие в турнире по стритболу, увидеть, как рождаются произведения граффити или просто послушать музыкантов на главной сцене.

Конечно, не обошлось и без развлечений. Сотрудники парка Спутника вновь устроили фестиваль красок и пенную дискотеку, причем впервые в вечернем варианте.

Городу Спутнику исполняется 15 лет, и много развлекательных программ еще впереди. О них можно узнать из афиши на сайте penza-sputnik.ru.