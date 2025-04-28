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Общество

Полицейские готовы к охране правопорядка в майские праздники

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Сотрудники полиции будут следить за порядком во время общественно-политических и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1 мая различные празднества планируется провести в 24 населенных пунктах, ориентировочно в них примет участие около 16 800 человек.

Охранять их безопасность станут 162 сотрудника органов внутренних дел (64 - в резерве), 25 росгвардейцев и 188 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

9 мая торжества должны состояться в 108 населенных пунктах, предполагается, что их посетит около 165 000 человек.

Обеспечивать правопорядок будут более 1 500 сотрудников органов внутренних дел (128 - в резерве), 114 росгвардейцев и 920 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

«Соблюдайте правила поведения в общественных местах и на улицах, проявляйте уважение к окружающим, особенно к пожилым людям и ветеранам, а также будьте внимательными к сохранности личного имущества. С вашей помощью и поддержкой мы обеспечим порядок и безопасность в праздничные дни», - обратился к населению заместитель начальника полиции регионального УМВД РФ Анатолий Огурцов.

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