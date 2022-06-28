Общество

ЕР отправит более 100 000 книг на русском языке на Донбасс и в Херсон

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В ближайшее время на территории Донбасса, Херсона, Запорожья и Харьковской области будет направлено 104 000 изданий в рамках акции «Книги - Донбассу».

Около 40 тысяч книг уже доставлено в народные республики, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС по реализации совместной с Минпросвещения акции.

Распределение книг, которые уже находятся на складе в Ростовской области, в библиотеки, школы, а также жителям обеспечат волонтеры и центры гумпомощи партии, уточняется на сайте ER.ru.

«В ходе нашей работы на Донбассе выяснилось, что там практически отсутствуют русская литература и русские книги. А от учебников, которые мы обнаружили в школах на освобожденных территориях, волосы дыбом встают. С ног на голову перевернута наша общая история, в том числе история Великой Отечественной войны.

Местные библиотеки буквально завалены литературой, прославляющей предателей вроде Мазепы или нацистов Бандеры и Шухевича. Огромное количество книг и пособий издано в Норвегии, Швеции, Канаде. В то же время там острейший дефицит даже классических произведений русских авторов и детской литературы», - подчеркнул он.

Андрей Турчак напомнил, что «Единая Россия» и Минпросвещения к 1 сентября обеспечат все школы ЛДНР и освобожденных территорий новыми российскими учебниками.

Руководитель единого волонтерского центра в Пензенской области Марина Чарыкова отметила, что очень важно вернуть детям Донбасса возможность учиться, развиваться в привычной русскоязычной среде, например читать художественную литературу на русском языке.

«В рамках акций «Книги - Донбассу» и «Одна культура - общая история» партия собирала детскую и взрослую художественную литературу. Часть волонтеры раздали жителям Донецкой и Луганской народных республик, проживающих в пунктах временного размещения в Пензенской области, другую часть «Единая Россия» готовит на отправку в освобожденные территории.

Пензенская область, как и многие другие субъекты РФ, не осталась в стороне и буквально сплотилась для помощи Донбассу. Регион направил не один гуманитарный груз: предметы первой необходимости, одежду и продукты питания, строительные материалы для восстановления разрушенных населенных пунктов, для реконструкции дорог и мостов - дорожно-строительную технику», - рассказала Марина Чарыкова.

Андрей Турчак подчеркнул, что школьникам Донбасса и освобожденных территорий сохранят возможность изучать украинский язык.

«Мы в отличие от них (украинской власти. - Прим. ред.) ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена», - заявил секретарь генсовета «Единой России».

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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