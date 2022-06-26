На одного пензенца в среднем приходится 32,5 кв. м жилого фонда

26.06.2022 | 14:42

В Пензенской области на одного человека в 2021 году в среднем приходилось 32,5 кв. м общей площади жилых помещений. Это больше, чем в 2020-м (31,4 кв. м).

Такие данные обнародовал Пензастат.

Подсчитано, что на 31 декабря 2021 года жилищный фонд региона составлял 41,4 млн кв. м. По сравнению с 2020-м он увеличился на 2%. На долю городского жилищного фонда приходилось 66%, а сельского 34%.

«В частной собственности находится 95% жилищного фонда, остальные 5% составляют муниципальный и государственный», - рассказали в Пензастате.

По обеспечению населения жилплощадью лидируют Вадинский, Пензенский, Камешкирский и Белинский районы. Там на одного человека в среднем приходится 41,4-38,6 кв. м. Наихудшая ситуация в Заречном и Кузнецком районе (22,7-25,8 кв. м).

Жилищный фонд области на конец 2021 года составляли 728 100 квартир, средней размер одной - 56 кв. м. Что касается количества комнат, то вот уже на протяжении многих лет в Сурском крае лидируют двушки (41% от общего числа), далее идут трехкомнатные (28%), однокомнатные (26%).

«Жилищный фонд представлен в основном кирпичными и деревянными домами, которые составляют, соответственно, 43% и 31% от общей площади всего жилищного фонда, на панельные дома приходится 10%. Оставшиеся 16% - дома, выполненные из других строительных материалов», - добавили в Пензастате.

Не все пензенское жилье имеет удобства (водопровод, канализацию, отопление, горячее водоснабжение, газ, напольные плиты). Комплексно оборудованных квартир в регионе 66,2%. 74% из них находятся в городах, 50,9% - в сельской местности.