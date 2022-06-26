Общество

На одного пензенца в среднем приходится 32,5 кв. м жилого фонда

Печать
Telegram

В Пензенской области на одного человека в 2021 году в среднем приходилось 32,5 кв. м общей площади жилых помещений. Это больше, чем в 2020-м (31,4 кв. м).

Такие данные обнародовал Пензастат.

Подсчитано, что на 31 декабря 2021 года жилищный фонд региона составлял 41,4 млн кв. м. По сравнению с 2020-м он увеличился на 2%. На долю городского жилищного фонда приходилось 66%, а сельского 34%.

«В частной собственности находится 95% жилищного фонда, остальные 5% составляют муниципальный и государственный», - рассказали в Пензастате.

По обеспечению населения жилплощадью лидируют Вадинский, Пензенский, Камешкирский и Белинский районы. Там на одного человека в среднем приходится 41,4-38,6 кв. м. Наихудшая ситуация в Заречном и Кузнецком районе (22,7-25,8 кв. м).

Жилищный фонд области на конец 2021 года составляли 728 100 квартир, средней размер одной - 56 кв. м. Что касается количества комнат, то вот уже на протяжении многих лет в Сурском крае лидируют двушки (41% от общего числа), далее идут трехкомнатные (28%), однокомнатные (26%).

«Жилищный фонд представлен в основном кирпичными и деревянными домами, которые составляют, соответственно, 43% и 31% от общей площади всего жилищного фонда, на панельные дома приходится 10%. Оставшиеся 16% - дома, выполненные из других строительных материалов», - добавили в Пензастате.

Не все пензенское жилье имеет удобства (водопровод, канализацию, отопление, горячее водоснабжение, газ, напольные плиты). Комплексно оборудованных квартир в регионе 66,2%. 74% из них находятся в городах, 50,9% - в сельской местности.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Комплексно оборудованных квартир в регионе 66,2%.
А у остальных выгребная яма во дворе?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области на одного человека в 2021 году в среднем приходилось 32,5 кв. м общей площади жилых помещений.
А на Мотовилова приходится 30,8 кв. м.

Гость||

Один Аникин с сынками,да Ванькино семейное ОПГ имеют тысяч 50 жилого фонда!!!На двадцать человек!!!По две с половиной тысячи в харю!!!Делим 50000 на 32,5 получаем что?То что они по статистике владеют двадцать харями норму 1538 человек.Значит,все по статистике,только эти 20 харь сделали, по статистике бомжами 1518 человек.А знаете сколько по статистике харь имеющих больше тысячи квадратных на харю метров жилья?Тысячи.

Гость||

Со мной, только мои 12... У кого мои 20? Пусть платят!

Гость||

Гость писал(a):

Со мной, только мои 12... У кого мои 20? Пусть платят!
У меня. Если учесть что площади моих квартир в сумме 560м2, кто то по ходу бомжует)))

Гость||

Да,да...ещё и средняя зарплата у пензюков 40тыр....Сколько они ещё будут врать,глядя людям в глаза?

Гость||

Это как средняя температура по палате.. Кто то на 14 метрах живет, у кого то 380 кв.м

Гость||

Гость писал(a):

У меня. Если учесть что площади моих квартир в сумме 560м2, кто то по ходу бомжует)))
Да, грянет раскулачивание(национализация)!

"Да, взять всё и поделить..."

Шариков П. П.

Гость||

32 метра жилой на одного выходит, что на каждого члена семьи приходится по 2 большие просторные комнаты. Получается, что многодетные семьи живут минимум в 10 комнатных апартаментах.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте