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Общество

Собственников планируют ограничить в праве сдавать квартиры в аренду

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Собственников квартир, желающих сдавать недвижимость в аренду, хотят обязать спрашивать согласие на это у соседей. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму РФ в среду, 23 апреля.

Согласие соседей не потребуется только в случае, если владелец заключит договор с тем, кого пустит пожить, то есть сделает аренду легальной.

Разрешение нужно будет получить от соседей примыкающих квартир, в том числе сверху и снизу, в письменной произвольной форме. В документе указывается фамилия, имя, отчество и паспортные данные собственника жилья.

Законопроект предусматривает штрафы для тех, кто сдает недвижимость без согласия соседей и заключения договора.

«Собственники имеют право распоряжаться квартирами по своему усмотрению, однако именно сдача внаем, в том числе посуточно, зачастую приводит к нарушению прав соседей, например, к антисанитарии или шуму по ночам», - отмечает «Парламентская газета» со ссылкой на авторов законопроекта.

Если документ примут, то это повысит безопасность собственников других квартир и защитит общедомовое имущество.

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