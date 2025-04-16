В гордуме предположили, что пензенцы сдают муниципальное жилье

16.04.2025 | 18:34

Депутата городской думы Александра Васильева возмутила появившаяся в Сети информация, что пензенцы сдают квартиры из маневренного фонда, куда их официально переселили по каким-либо причинам. Этот вопрос он поднял на заседании в среду, 16 апреля.

Алeксандр Васильев сообщил, что квартиры выставлены на сайтах объявлений, и поинтересовался, контролирует ли управление ЖКХ, что с ними происходит.

Начальник УЖКХ Владимир Сорокопудов заявил, что проверки проводятся и факты не подтверждаются: в квартирах живут те, кому они отданы в соцнаем.

Председатель гордумы Денис Соболев посоветовал прозванивать объявления с сайтов сдачи недвижимости в аренду, где предлагается муниципальное жилье. При этом представляться нужно обычным гражданином, предупредил он, а выяснив точный адрес, проверить эти квартиры в первую очередь.

«Я далек от мысли, что риелторы размещают объявления о квартирах, которых не существует», - высказал сомнения Денис Соболев.

Однако Владимир Сорокопудов заявил, что такая работа уже проделана. «Позвонили, что сдается квартира, говорим: «Сдайте нам ее». Они говорят: «Это не так, она не сдается». Второй раз позвонили - они просто послали, и все. То есть все отрабатывается», - резюмировал он.