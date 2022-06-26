Большинство покупателей отметили быстрый рост цен за последний месяц

26.06.2022 | 10:26

Большинство опрошенных россиян (66%) за последний месяц заметили быстрый рост цен на основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Опрос проводился 10-12 июня в 104 населенных пунктах в 53 регионах. В нем участвовали 1 500 граждан.

Респонденты отметили, что за последние недели стоимость товаров увеличивалась быстрее, чем в предыдущие месяцы. 34% опрошенных граждан уверены, что такие темпы роста цен сохранятся в ближайшие четыре-пять недель.

5% респондентов поделились мнением, что стоимость продуктов стала увеличиваться медленнее, еще 5% вовсе не заметили какого-либо повышения сумм на ценниках.

«В ходе опроса выяснилось, что есть сограждане, заметившие снижение цен (1%), на ближайший месяц такую ситуацию прогнозируют в шесть раз больше респондентов (6%)», - пишет interfax.ru со ссылкой на Фонд «Общественное мнение».

В Пензенской области в мае, по данным регионального отделения Волго-Вятского ГУ Банка России, годовая инфляция замедлилась до 18,4%, тогда как в апреле она достигала 18,9%. В последний весенний месяц в Сурском крае стали меньше расти цены на продукты питания (до 21,2% после 21,8) и непродовольственные товары (до 21,8% после 22,5%).