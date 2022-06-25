Пензенцам рассказали, чем в лагерях кормят детей и можно ли их посещать

25.06.2022 | 12:10

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области подвели итоги горячей линии по вопросам детского отдыха, качества и безопасности товаров, которая проходила с 23 мая по 10 июня.

За это время к специалистам управления обратилось 190 жителей региона. По вопросам качества и безопасности детских товаров проведено 84 консультации. 106 человек интересовались детским отдыхом, среди прочего подана жалоба на неудовлетворительные организацию и качество питания - она сейчас находится на рассмотрении.

Некоторых интересовали вопросы питания и посещения родителями детей в летних оздоровительных лагерях (16 и 12 обращений соответственно): сколько раз должны кормить детей, можно ли привозить ребенку продукты, разрешены ли в лагере кисломолочная продукция, мороженое, окрошка, салаты с майонезом, а также как часто должны давать фрукты и овощи и кто контролирует качество продуктов.

Также пензенцы спрашивали, как часто можно навещать ребенка в загородном лагере.

10 консультаций специалисты дали по дезинфекционной обработке. Пензенцы спрашивали, кто из персонала лагеря должен носить перчатки, какие дезинфицирующие средства разрешены для обработки рук детей, где именно должны быть установлены санитайзеры, можно ли привозить с собой в лагерь дезинфицирующие гели и салфетки для рук, как часто дети должны обрабатывать руки антисептиками и кто это должен контролировать.

Что касается вопросов качества и безопасности детских товаров, то чаще всего предметом обсуждения были игрушки (15 консультаций) и гаджеты (14).

Родители озадачились, какие документы должен предоставить продавец при покупке игрушки, где прописаны требования к качеству и безопасности, куда обращаться при покупке некачественного товара, на что обратить внимание при покупке планшета или ноутбука, сколько времени ребенку можно играть на планшете или телефоне и что лучше для ребенка - планшет или ноутбук.

12 пензенцев задали вопросы о дистанционных покупках товаров для детей: какие сведения должен предоставить продавец и какая информация должна быть представлена на сайте.

«Оказана помощь в составлении 2 претензий в адрес продавцов по вопросам покупки некачественных электронных игрушек (игровых приставок). Продолжает работать телефон для консультаций 8 (8412) 66-09-48», - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.