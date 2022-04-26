1 и 3 мая у Восточного кладбища в Пензе ограничат стоянку транспорта

26.04.2022 | 11:32

В воскресенье, 1 мая, и во вторник, 3-го, в Пензе временно ограничат стоянку автотранспортных средств на четной стороне улицы Осенней на участке от федеральной трассы М5 «Урал» до центрального входа на Восточное кладбище.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, эта мера связана с православными праздниками Красной Горкой и Радоницей.

«Изменения будут действовать с 6:00 до 15:00», - уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось о том, что в мае запретят движение автомобилей на отрезке дороги от пересечения улиц Шевченко, Бакунина и Суворова, в районе лицея № 14, до 139-го дома на улице Бакунина.

Запрет будет постоянным, а не временным. На дороге установят соответствующие знаки, перемещаться по ней смогут только пешеходы.