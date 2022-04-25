Дорогу вдоль пензенского лицея закроют для автомобилей

25.04.2022 | 18:25

В Пензе автомобилистам запретят движение по дороге, пролегающей рядом с лицеем № 14. Новые ограничения планируется ввести в мае.

«Запрет на движение транспортных средств начнет действовать на отрезке дороги, расположенном от пересечения улиц Шевченко, Бакунина и Суворова, в районе лицея № 14, до 139-го дома на улице Бакунина», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Запрет будет постоянным, а не временным. На дороге установят соответствующие знаки, перемещаться по ней смогут только пешеходы.

Таким образом, автомобилисты, которые ранее пользовались указанной дорогой, лишатся привычного пути.

«Ограничение вводится в соответствии с документами по стандартизации в сфере градостроительства, а также на основании постановления администрации города Пензы от 19.04.2022 № 532», - добавили представители мэрии.