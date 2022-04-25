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Общество

Дорогу вдоль пензенского лицея закроют для автомобилей

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В Пензе автомобилистам запретят движение по дороге, пролегающей рядом с лицеем № 14. Новые ограничения планируется ввести в мае.

«Запрет на движение транспортных средств начнет действовать на отрезке дороги, расположенном от пересечения улиц Шевченко, Бакунина и Суворова, в районе лицея № 14, до 139-го дома на улице Бакунина», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Запрет будет постоянным, а не временным. На дороге установят соответствующие знаки, перемещаться по ней смогут только пешеходы.

Таким образом, автомобилисты, которые ранее пользовались указанной дорогой, лишатся привычного пути.

«Ограничение вводится в соответствии с документами по стандартизации в сфере градостроительства, а также на основании постановления администрации города Пензы от 19.04.2022 № 532», - добавили представители мэрии.

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Гость||

Да все знают по какой причине закрываю. Чьих то родственников не устраивает.

Гость||

На Ставского запретите к 2 лицея.

Гость||

Вроде как и забота о детях и их безопасности проявлена,но теперь зато с другой стороны носиться будут и перед самой школой и со стороны Нового Кавказа,а все потому,что тротуар по бакунина сделан минимальной ширины- вдоль панельного дома.И если бы грамотно его расширили,подвинув чуть школьный забор,то двигаться всем было б безопаснее..Или там калитку детям сделать- чтобы соазу во двор школы заходили,не обходя кругом,тоже логичнее б вышло,чем пробки создавать дополнительные..

Гость||

На ставского нужно сделать дорогу односторонней где лицей

Имя: Гость
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