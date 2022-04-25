На 1 Мая в Пензе устроят парковый фейерверк

25.04.2022 | 09:57

В Праздник Весны и Труда, 1 Мая, в Пензе организуют парковый фейерверк. Согласно постановлению, подписанному 20 апреля и. о. главы администрации города Романом Поликарповым, он состоится в сквере «40 лет Победы», за стелой «Пенза - город трудовой доблести», в 21:30.

По данным из специализированных источников, парковый фейерверк - это фейерверк среднего уровня, высота которого не превышает 75 метров. Его обычно выбирают для мест, в которых проведение высотного фейерверка невозможно.

Сотрудникам городского управления культуры поручено провести организационные мероприятия, направить в ГУ МЧС обращение о необходимости обеспечения пожарной безопасности и выделении двух спецмашин для тушения возможных возгораний.

Кроме того, рядом с парком будет дежурить медицинский персонал. Соответствующее обращение направят в региональный минздрав.

Обеспечивать охрану места и безопасность при проведении мероприятия предстоит подрядчику - одному из пензенских ООО.

Парковый фейерверк станет кульминацией празднования в сквере «40 лет Победы». 1 мая здесь также пройдут экскурсии (с 12:00), фестиваль-конкурс ветеранов войны и труда (14:00), литературно-музыкальная композиция «Слова, рожденные войной» (19:00) и вечерний концерт «Мир! Труд! Май!» (20:00).