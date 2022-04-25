Коротко и по существу: сфера здравоохранения остается в приоритете

25.04.2022 | 13:03

Сфере здравоохранения в Пензенской области уделяется повышенное внимание: ведется модернизация первичного звена, поступает новое оборудование, открываются ФАПы, медицинские учреждения обновляются за счет капитального ремонта. Работа идет по разным направлениям и будет продолжена.

Так, в 2022 году 18 учреждений региона получат 45 единиц нового современного оборудования на сумму более 367 млн рублей по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение».

Это 22 цифровых флюорографа для ранней диагностики заболеваний органов дыхания: туберкулеза, новообразований легких и других патологий, 11 стационарных рентгеновских аппаратов и 3 маммографа для выявления и диагностирования патологий молочных желез, в том числе опухолей, на ранних стадиях.

Также поступят 7 новых аппаратов для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, благодаря которым возможно выявить или предупредить развитие многих заболеваний сердечно-сосудистой системы, 2 эндоскопа для распознавания нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря и других органов.

Помимо этого, в перинатальный центр областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко уже поставлена ультразвуковая диагностическая система Voluson E10 стоимостью почти 20 млн рублей.

Данное оборудование позволит выявлять отклонения в развитии плода, в том числе на ранних сроках беременности (11-14 недель), что обеспечит проведение своевременного отбора пациентов для проведения дальнейшего обследования, в том числе инвазивной диагностики.

Кроме того, в семь медицинских организаций региона были поставлены новые аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М» - 35 штук, которые по своим характеристикам и функциональности превосходят зарубежные аналоги.

Аппараты ИВЛ поступили на баланс областного клинического центра спецвидов медпомощи, пензенских больниц № 4 и 6, а также в Каменскую, Кузнецкую, Нижнеломовскую и Сердобскую межрайонные больницы.

Уже идет комплексное обновление стоматологической службы за счет укрепления материально-технической базы.

Завершен капремонт отделений на ул. Вадинской, 6, Кижеватова, 6, Фабричной, 14, Володарского, 69, в настоящее время работы ведутся в поликлинике на ул. Леонова, 19.

Обновление предполагает и замену оборудования. Устанавливается техника, позволяющая оперативно получать доступ к диагностической информации и моделировать процессы лечения и протезирования на основании рентгенографических и панорамных снимков и КТ-обследования.

Стоит отметить, что силы и средства вкладываются в развитие разных направлений, в том числе онкологической помощи.

В 2022 году в Пензенской области вдобавок к четырем имеющимся должны открыться еще два центра амбулаторной онкопомощи - в Сердобской межрайонной больнице им. А. И. Настина и в городской поликлинике № 2 Пензы. Также продолжится переоснащение и дооснащение областного онкологического диспансера.

«Главная цель, с которой мы расширяем сеть центров амбулаторной онкологической помощи, - обеспечить доступность обследований и лечения и снизить смертность от злокачественных новообразований», - подчеркнул заместитель министра здравоохранения региона Дмитрий Зиновьев.

За первый квартал этого года онкологи четырех ЦАОПов проконсультировали почти 2 000 пациентов. У каждого десятого из числа впервые обратившихся онкологическое заболевание было подтверждено.

Активными темпами идет строительство уникального для России бактериологического лабораторного комплекса на базе областного центра спецвидов медпомощи. Запуск запланирован на осень.

Ведется активная работа в районах.

Так, благодаря модернизации первичного звена в Мокшанской районной больнице к ноябрю капитально отремонтируют детское отделение.

В селах Канаевка, Нижняя Елюзань и Чаадаевка Городищенского района в 2022 году построят новые врачебные амбулатории, в поселке Чаадаевка - модульные конструкции участковой больницы. Новые объекты здравоохранения призваны повысить качество и доступность медицинской помощи сельским жителям.

Еще в семи селах того же района в 2021-м появились новые фельдшерско-акушерские пункты. Уже в 2022-м была обновлена детская поликлиника, на капремонт направлялся почти 1 млн рублей.

В Городищенской районной больнице появился новейший рентгенодиагностический комплекс «Медиграф» стоимостью почти 9 млн рублей.

В Сосновоборском районе капитально отремонтировали первый этаж стационара участковой больницы, на это потребовалось 10,5 млн рублей. В 2021-м там же отремонтировали педиатрическое и вспомогательное отделения.

В Индерской врачебной амбулатории за 4,5 млн рублей заменили окна, двери, электрику, восстановили стены и полы.

В Бессоновской районной больнице 1 апреля открыли кабинет врача-гериатра для оказания качественной и доступной специализированной помощи людям пожилого и старческого возраста.

В селе Грабово того же района установили модульную конструкцию врачебной амбулатории. Здесь будут обустроены просторные кабинеты приема, процедурный и прививочный кабинеты, холл для посетителей, санитарно-бытовые комнаты. Стоимость модульного здания - 17 млн рублей.

В целом в 2022 году планируется капитально отремонтировать 14 объектов учреждений здравоохранения.