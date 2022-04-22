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Общество

Юрий Афонин о Спутнике: именно такие проекты нужны стране

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Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин посетил Город Спутник в рамках рабочего визита в Пензенскую область в четверг, 21 апреля.

Спутник был представлен политику как пример реализуемой комплексной застройки территории, и увиденное гостя впечатлило.

«Это очень серьезный проект, и понятно, что государство должно уделять этому серьезное внимание, оказывать поддержку, тем более в нынешних условиях», - пояснил Юрий Афонин.

Он подчеркнул, что строительный комплекс обеспечивает большой массив новых рабочих мест, поэтому в условиях экономически сложного периода отрасль нужно поддерживать.

«Такие проекты создают прекрасную среду, инфраструктуру и позволяют людям много делать для развития своих детей. Как раз сегодня именно такие проекты важны, эти примеры нужно транслировать на другие регионы Российской Федерации», - заявил политик.

Особо Юрий Афонин отметил личное отношение застройщика и его социальную направленность. С 2007 года Город Спутник возводит холдинг «Термодом», который возглавляет заслуженный строитель России Рафик Ибрагимов.

«Просто видно, что человек, который вложил туда душу и средства, он живет этим проектом», — добавил депутат Госдумы.

В 2022 году Городу Спутнику исполняется 15 лет. Проект комплексной застройки продолжает развиваться. На сегодняшний день здесь проживает 45 тысяч человек, построено 56 многоквартирных домов, восемь детских садов, строится вторая школа.

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