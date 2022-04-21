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Общество

Вышитая карта Пензенской области станет частью общероссийской

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Маленькая часть большого целого. На вышитой карте Пензенской области красуются мордовский, русский, чувашский, татарский национальные узоры. Презентовали необычную вещь в музее имени Ульянова. Таким образом Сурский край присоединился к всероссийской акции. Она проходит в рамках Года культурного наследия народов, населяющих страну.

«Чувашская Республика инициировала проект «Вышитые карты России». Все субъекты вышивают свои орнаменты. Наша карта отправится в Чувашию, где потом будет собрана единая карта России со всеми этническими узорами и орнаментами всех наших национальностей», - сообщил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

Вместе с картой Сурского края в Чебоксары отвезут и другую работу. На ней вокруг герба области тоже вышиты узоры. Над ними трудились лучшие мастера национально-культурных автономий. От мордовской - Зинаида Ивановна Матюшина.

«Она жительница села Старая Яксарка. Руки золотые. У нее даже в доме узоры и орнаменты на подушках, на полотенцах. Она исполнила вышивку вручную, традиционным способом - крест. И мы отобразили там вышивку мокшанскую и эрзянскую», - пояснила председатель региональной мордовской национально-культурной автономии Елена Первушкина.

Всем причастным к созданию необычного изображения вручили благодарственные письма.

Общероссийскую вышитую карту презентуют 12 июня в Чебоксарах. Ее размер - три с половиной на шесть метров.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

Её-то мы и будем есть, кусать таки

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сообщил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.
политики нет, а целый министр в наличии

Имя: Гость
Комментарий:

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