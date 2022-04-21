Вадим Супиков поздравил с Днем местного самоуправления

21.04.2022 | 11:20

В среду, 20 апреля, в администрации Железнодорожного района состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления.

Вице-спикер Законодательного собрания Пензенской области, руководитель фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Вадим Супиков поздравил членов совета общественности района с праздником и поблагодарил за плодотворную работу, активную гражданскую позицию и весомый вклад в развитие Железнодорожного района, его благоустройство и решение насущных проблем жителей.

Вновь избранным председателям уличных комитетов парламентарий вручил удостоверения, благодарностями совета руководителей фракций «Единая Россия» в Пензенской области были отмечены члены совета общественности, чей стаж более 15 лет.

Для активистов района также был подготовлен музыкальный подарок - концертная программа заслуженной артистки Пензенской области Марты Серебряковой.