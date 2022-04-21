В офисах ГК «Территория жизни» всегда многолюдно

21.04.2022 | 11:50

Офисы ГК «Территория жизни» работают без выходных с 9:00 до 21:00. Все это для того, чтобы посетители смогли прийти в удобное время, выпить чашку ароматного кофе, посмотреть шоурумы и выбрать квартиру без суеты и спешки, прокомментировал директор по маркетингу и продвижению группы компаний Микаил Намазов.

Так, в офисе «Арбековской заставы» комфортная среда, дружелюбная атмосфера, интересные акции и предложения. Сегодня весомые аргументы для покупателей жилья - это выгодные условия, стоимость и максимальная степень готовности дома.

«Территория жизни» предлагает низкие ставки по ипотеке от 0,01%* с субсидированием от застройщика, комфортный ежемесячный платеж и ключи от готовой квартиры с отделкой сразу после регистрации сделки. Такие условия действуют, например, на квартиры с готовой отделкой в строении 15Б «Арбековской заставы», которое уже введено в эксплуатацию и заселяется. Ранее покупатели готового жилья в ЖК уже рассказывали о своем выборе.

«На 11-е строение (7 мкр-н) ЖК «Арбековская застава» и на все строения ЖК «Лугометрия» сейчас действует SMART рассрочка** от застройщика с первоначальным взносом 20%. При оформлении такой рассрочки, как и при ипотеке, вы получаете уникальные специальные условия. Вы приобретаете квартиру, оплатив первоначальный взнос 20%, а остальные средства вносите платежами, индивидуально согласованными с застройщиком. Окончательный платеж необходимо внести за 3 месяца до ввода дома в эксплуатацию», - объяснила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

SMART рассрочка подойдет тем, кто хранит сбережения на вкладах и получает проценты. Можно оплатить 20% от стоимости квартиры, а остальные средства, например, подержать на вкладе до ввода дома в эксплуатацию. Это отличный способ инвестирования, ведь к моменту сдачи дома стоимость жилья значительно повышается.

SMART рассрочка также будет интересна людям, которые хотят купить новую квартиру на средства от продажи старой, и тем, кто устроился на новую работу и намерен обрести стаж для одобрения ипотеки.

Квартиры от ГК «Территория жизни» сдаются с готовой отделкой SMART PRO и «Все включено». В SMART PRO входят межкомнатные двери, натяжные потолки, плитка и ламинат светлых тонов, стиральная машина. А во «Все включено» - помимо перечисленного, кухонный гарнитур и бытовая техника. В жилище большие окна. Это означает, что комнаты будут светлыми, просторными.

Посещение офиса продаж в «Арбековской заставе» можно сочетать с прогулкой по жилому комплексу, например по прекрасной парковой аллее. Там установлено игровое оборудование Kompan и уникальная система освещения. Зеленая зона - настоящий центр притяжения для жителей микрорайона. На выходных здесь проходят общественные и спортивные мероприятия, привлекающие горожан и из других микрорайонов. Афиша событий представлена на сайте events.trzh.ru.

Задача ответственного девелопера - предоставить своим покупателям качественное жилье на выгодных условиях в сочетании с комфортной средой. Именно такие комплексные решения на оптимальных условиях предлагает группа компаний «Территория жизни». Лучшим доказательством этому служат отзывы клиентов.

Алена Филатова - молодая мама, которая успешно развивает собственный бизнес по пошиву трикотажной одежды. Рассказывая о жизни в «Арбековской заставе», она отмечает тот факт, что в жилом комплексе все необходимое в шаговой доступности.

«Очень рада, что купили квартиру в «Арбековской заставе». В офис продаж мы шли с готовой картинкой в голове, знали, какую хотим планировку, этаж, расположение комнат, менеджер подобрала нам идеальную квартиру нашей мечты.

В жилом комплексе огромное количество детских площадок, дети в восторге! И аллея - это особая любовь, идеал для прогулок с детками, для мамочек с колясками, для вечерних романтических прогулок с супругом. Тем, кто сейчас думает приобрести квартиру в новостройке, я бы посоветовала квартиры с готовой отделкой в сданных домах «Арбековской заставы», тем более что сейчас действуют такие выгодные условия от застройщика», - рассказала Алена.

Покупая квартиру от ГК «Территория жизни», пензенцы получают жилье c готовой отделкой в жилом комплексе с благоустроенной территорией на выгодных условиях ипотеки с субсидированием или в рассрочку от застройщика.

Для ознакомления с вариантами планировки и отделки квартиры можно прийти в офисы продаж ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия». Специалисты компании помогут в выборе, подберут выгодные условия кредитования и быстро оформят необходимые документы. Офисы работают с 9:00 до 21:00 как в будние дни, так и в выходные.

Адреса: Пенза, улица 65-летия Победы, 29, улица Ульяновская, 91а. Перед посещением рекомендуется предварительно записаться по номеру 8(8412)203-000.

Информация представлена также на сайте компании территорияжизни.рф.

*Ипотека предоставляется АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. в рамках программы «Субсидирование процентной ставки застройщиком на короткий срок» + в рамках КП «Льготная ипотека с государственной поддержкой». Первоначальный взнос - от 15%, минимальная сумма кредита - 600 000 рублей. Максимальная сумма кредита - 6 млн рублей. Валюта - рубль. Страхование жизни и здоровья заемщиков в аккредитованных банком страховых компаниях. Процентная ставка - 0,01% на первые 12 месяцев, с 2-го года - 11,7% на весь период кредитования. Период кредитования до 25 лет. Расчет произведен для квартир, расположенных в строении 15Б по адресу: г. Пенза, ул. 65-летия Победы, 31. Дом сдан. Не является публичной офертой. Материал носит рекламный характер для сбора заявок для участия в программе. Согласование участников проводится в индивидуальном порядке. Срок действия акции до 1 июля 2022 года.

**Акция действует до 30 апреля 2022 года. Первоначальный взнос - 20%. Ежемесячные платежи по согласованию с застройщиком. Окончательный платеж - за 3 месяца до ввода в эксплуатацию. Агентский договор заключается с ООО «МК». Акция распространяется на все строения ЖК «Лугометрия» и на 11-е строение 7-го микрорайона Арбеково в ЖК «Арбековская застава». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.