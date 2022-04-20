У 23 депутатов Пензенской гордумы в 2021 году выросли доходы

20.04.2022 | 11:33

На официальном сайте Пензенской городской думы появилась информация о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера депутатов за 2021 год.

У 23 из них финансовое положение улучшилось.

Заметнее всего повысилось благосостояние Дмитрия Акимова. Он задекларировал 308 млн 678 тыс. 756 рублей (в 2020-м доход народного избранника составил 49 млн 651 тыс. 923 рубля, в 2019-м - 117 млн 533 тыс. 601).

В его собственности - четыре земельных участка, часть участка (2 033 кв. м), два жилых дома (221,3 и 26 кв. м), доли в 2 жилых домах (73,5, 487,3 кв. м), одно нежилое помещение (41 кв. м), пять нежилых зданий, сооружение коммунального хозяйства (117 кв. м), канализация (151 кв. м), а также автомобиль ГАЗ.

Алексей Чикиримов сообщил о доходе в сумме 21 млн 885 тыс. 548 рублей (в 2020-м - 13 млн 28 тыс. 361). Ему принадлежат две квартиры (42,9 и 30,1 кв. м), а также автомобили Toyota Camry, Toyota Highlander и трактор «Беларус».

Алексей Савичев задекларировал доход в размере 13 млн 438 тыс. 808 (за 2020-й - 5 млн 181 тыс. 194). Он владеет 21 земельным участком, 3 квартирами (37,1, 40 и 40,9 кв. м) и долей в квартире (99,5 кв. м), 2 нежилыми помещениями (73,3 и 57,1 кв. м), 3 нежилыми зданиями (961,8, 446,4 и 421,9 кв. м), 4 жилыми зданиями (29,1; 29,2;, 28,9 и 29 кв. м). У него есть легковые автомобили марки BMW, ВАЗ-2106, Toyota Land Cruiser 200, Lada Vesta и грузовые - Volkswagen и два ГАЗа.

Игорь Костин указал в декларации сумму 12 млн 166 тыс. 467 рублей (в 2020-м - 10 млн 85 тыс. 479). У него есть 2 земельных участка (2 535 000 и 1 000 кв. м) и доли в 5 участках, жилой дом (569 кв. м), 5 нежилых помещений, доли в 11 нежилых помещениях, доли в 5 нежилых зданиях, а также автомобиль Toyota Land Cruiser.

Андрей Жданников сообщил о доходе в сумме 10 млн 721 тыс. 863 рубля (в 2020-м - 5 млн 815 тыс. 427). В его собственности - земельный участок (1/5 доля, 600 кв. м), квартира (38,9 кв. м) и половина квартиры (86,3 кв. м). Имеет автомобиль Volkswagen Touran.

Андрей Сучков получил 4 млн 331 тыс. 240 рублей (в 2020-м - 4 млн 198 тыс. 730). Он располагает 6 земельными участками (5 734 кв. м), жилым домом (484,6 кв. м), гаражом (29 кв. м), двумя зданиями (45,6, 60,5 кв. м), автомобилями Toyota Land Cruiser 200, Opel Antara, мотоциклом «Ява».

Алексей Шуварин сообщил о доходе в 3 млн 737 тыс. 574 рубля ( в 2020-м - 1 млн 544 тыс. 221). Он располагает долями 2 земельных участков (6 293 кв. м), долями 2 жилых домов (35,9 и 113,6 кв. м) и квартирой (103 кв. м). Также у депутата есть Lexus.

Сергей Лукичев получил 3 млн 21 тыс. 768 рублей (в 2020-м - 127 тыс. 538). Собственности у него нет.

Николай Кузяков задекларировал 2 млн 351 тыс. 909 рублей (в 2020-м - 2 млн 82 тыс. 271). Он владеет 7 земельными участками (4 704 719 кв. м), частями еще 7 земельных участков (7 718 кв. м), долями в 3 жилых домах (150,1, 256,3, 100,6 кв. м), половиной квартиры (64,6 кв. м) и нежилым зданием (1 064,5 кв. м). В его автопарке - 2 легковых автомобиля Volkswagen Touareg, грузовые ЗИЛ и ГАЗ, 2 трактора и прицеп.

Илья Селиванов получил 2 млн 228 тыс. 15 рублей (в 2020-м - 139 тыс. 972). В собственности у него 2 автомобиля - Porsche Panamera Turbo и Mercedes-Benz.

Людмила Коломыцева задекларировала доход в 1 млн 480 тыс. 129 рублей (в 2020-м - 1 млн 127 тыс. 520). В ее собственности - треть квартиры (66,9 кв. м).

Заместитель председателя гордумы Иван Краснов получил 1 млн 382 тыс. 785 рублей (в 2020-м - 1 млн 325 тыс. 650). Ему принадлежит квартира (110,5 кв. м), земельный участок (1 085 кв. м) и Lexus.

Юрий Крячко сообщил о доходе в размере 1 млн 369 тыс. 720 рублей (в 2020-м - 367 тыс. 173). У него есть квартира (34,8 кв. м), здание (622,4 кв. м), автокран «Урал» и мотоцикл «Ява-350».

Еще один заместитель Олег Шаляпин указал в декларации сумму 1 млн 214 тыс. 564 рубля (в 2020-м было 1 млн 113 тыс. 76). Он владеет земельным участком (1 038 кв. м).

Третий зам Павел Куликов задекларировал доход в 982 тыс. 99 рублей (в 2020-м - 545 тыс. 620). У него есть квартира (21,5 кв. м), половина квартиры (34,2 кв. м), нежилое помещение (4 кв. м).

Доход Петра Чугая составил 814 тыс. 825 рублей (в 2020-м - 789 тыс. 591). В совместной собственности с супругой у него квартира (75,4 кв. м).

Борис Панин сообщил о доходе в 675 тыс. 4 рубля (в 2020-м - 332 тыс. 357). У него есть квартира (43,5 кв. м) и доли еще в двух квартирах (68,5 и 34,9 кв. м), машины нет.

Павел Орлов задекларировал сумму 606 тыс. 281 рубль (за 2020-й - 187 тыс. 841). Собственности у него нет, в пользовании - квартира (35 кв. м).

Алексей Иванов сообщил о доходе в 472 тыс. 941 рубль (в 2020-м - 251 тыс. 444). Ему принадлежат 2 гаража (17,9, 16,8 кв. м), часть земельного участка (1 022 кв. м), часть дома (79,5 кв. м), половина квартиры (31,5 кв. м). В его автопарке - две «Лады», «Нива-Шевроле» и грузовая «Газель».

Александр Трутнев задекларировал доход в размере 268 тыс. 732 рубля (в 2020-м - 267 тыс. 532). В собственности - земельный участок (2 300 кв. м), жилой дом (27 кв. м), квартира (30,9 кв. м) и мотолодка.

Жиганша Туктаров указал в документе сумму 267 тыс. 184 рубля (в 2020-м - 232 тыс. 275). Он владеет квартирой (204,9 кв. м), земельным участком (1 432 кв. м), жилым домом (674,2 кв. м), нежилым помещением под гараж (16,9 кв. м), а также автомобилями Audi Q7 и Infiniti M37.

Студентка Кристина Бабынина получила 250 тыс. 777 рублей (в 2020-м - 118 тыс. 9). Собственности у нее нет.

Александр Смирнов указал в декларации сумму 246 тыс. 473 рубля (в 2020-м - 167 тыс. 419). У него в собственности только 2 автомобиля марки ВАЗ-2106.