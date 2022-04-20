Глава Заречного увеличил годовой доход более чем на 700 тыс. руб.

20.04.2022 | 09:37

Руководители администрации Заречного отчитались о имуществе и доходах, полученных в 2021 году. Информацию разместили на официальном сайте мэрии.

Глава города Олег Климанов задекларировал поступления в размере 3 млн 704 тыс. 877 руб. 37 коп. В личной собственности у него гараж (25,3 кв. м), надувная лодка Akila DSN-300 и автоприцеп, в долевой - четверть квартиры (44,9 кв. м), половина земельного участка (623 кв. м) и половина садового домика (30 кв. м)

Супруга Климанова заработала 4 млн 712 тыс. 999 руб. 34 коп. Она владеет квартирой (37,3 кв. м), гаражом (60,5 кв. м), автомобилем Toyota. В долевой собственности у нее 2/3 квартиры (82,9 кв. м).

В 2020-м декларированный доход Климанова составлял 2 млн 979 тыс. 88 руб. 69 коп. То есть за год он увеличился более чем на 700 тыс. руб.

Его супруга в 2020-м задекларировала доход в размере 1 млн 270 тыс. 479 руб. Это почти на 3,5 млн меньше, чем в 2021-м. Однако ранее в ее декларации значился автомобиль Lexus, а не Toyota.

Первый заместитель главы администрации Заречного Алексей Рябов в 2021-м получил 1 млн 361 тыс. 863 руб. 82 коп., еще один заместитель Ирина Сизова - 1 млн 361 тыс. 863 руб. 82 коп.