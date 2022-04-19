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Общество

На клумбах Пензы к 9 Мая появятся более 20 000 цветов

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К 9 Мая МУП «Зеленое хозяйство» планирует высадить в Пензе более 20 660 цветов. В первую очередь украсят клумбы в памятных местах, связанных с Великой Отечественной войной.

Речь идет, в частности, о Монументе воинской и трудовой славы. Там появятся более 8 500 цветов. Затем специалисты займутся клумбами возле других мемориальных комплексов, а также в скверах «Проводы» и Пионерском, в парке 40-летия Победы.

Глаз пензенцев будут радовать бегония, цинерария, тагетес, сальвия, петунья, перечислили в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что в этом году специалисты Зеленхоза хотят украсить областной центр однолетними цветущими растениями в количестве 253 000 штук. Первые посадки запланировали произвести уже в конце апреля.

Сейчас приводят в порядок 50 вазонов, которые вернут на площадь Ленина. В них высадят спиреи.

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Гость||

Зачем?

Гость||

Прям в говно сажать будите?

Гость||

В дренном городишке Пенза все клумбы уничтожены дикими автомобилистами-папуасами.

Гость||

Все однолетники что бы бюджет освоить?

Имя: Гость
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