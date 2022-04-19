Мэр Кузнецка рассказал о возможных нарушениях в «Водоканале»

19.04.2022 | 08:30

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский объяснил, почему не был продлен контракт с руководителем МУП «Водоканал» Валерием Гориным. Ответ на претензии относительно его увольнения был дан во время планерки в понедельник, 18 апреля.

Ранее в местном сообществе во «ВКонтакте» был опубликован пост в защиту Горина. Автор подчеркнул, что «Горин и его команда трудились все годы на благо населения, боролись со всеми трудностями». Экс-руководитель МУПа поблагодарил анонима за поддержку и предположил, что контракт с ним не продлили из-за серьезных разногласий с главой городской администрации.

«В частности, я не согласился с предложенным вариантом передачи в концессию МУП «Водоканал» и отказывался подписывать кабальный договор аренды административного здания.

Несмотря на то, что ситуация для меня, откровенно говоря, неприятная, я покинул МУП «Водоканал» со спокойной душой. Сейчас это образцовое предприятие жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудники МУП «Водоканал» - настоящие профессионалы, преданные своему делу. И поэтому я абсолютно уверен в том, что МУП «Водоканал» будет по-прежнему обеспечивать водоснабжение Кузнецка», - написал Горин на личной странице во «ВКонтакте».

На планерке Златогорский подчеркнул, что процедура освобождения от должности прошла абсолютно законно - срок контракта истек, его не продлили.

«Это мое право как работодателя: заключать, не заключать, с кем заключать и так далее. То, что на коммерческих ресурсах поднята какая-то волна, говорит о том, что кто-то за это платит. А значит, чьи-то интересы задеты», - констатировал мэр.

По его словам, решение об окончании сотрудничества с Гориным было принято по результатам деятельности МУПа.

«В последние годы экономика предприятия хужеет. Чистой прибыли и отчислений в бюджет практически нет, убытки по ряду позиция растут. Вопрос: почему? Беглая поверхностная проверка показывает, что есть вопросы, как списаны ГСМ на несколько сот тысяч. Правоохранители сообщают, у них есть материалы, что не все в кассу попадает. При этом объяснение такое: «Даю заработать своим работникам, у них зарплаты маленькие», - поделился Златогорский.

Сейчас на предприятии проходит аудит, и специалисты говорят, что фонд оплаты труда, заложенный в тариф, не выбирается. То есть у руководителя МУПа была легальная возможность дать заработать, но использовались другие механизмы.

«Я не говорю уже об участии водоканала в такой проблеме как работа с жидкими бытовыми отходами. Водоканал является монополистом очистных сооружений, имеет все возможности и обязан навести порядок в данном вопросе, но подвижек долгие годы нет никаких - начиная от соблюдения экологических требований кончая тем, что данная позиция очень слабо представлена в доходах предприятия. А деньги там крутятся большие», - отметил градоначальник.

По его мнению, Горин должен был принять решение, но не сделал этого.

«На должность директора назначен свежий человек, опытный, но не заигранный ни в каких схемах, никому ничем не обязанный, который со всем этими вопросами будет теперь разбираться и наводить порядок. При этом товарищ Горин ушел с чистой репутацией, у него просто закончился контракт, его никто ни в чем не обвиняет, во всяком случае, пока», - резюмировал Златогорский.