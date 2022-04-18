В квартире в Пензе три года не могут ликвидировать приют для собак

18.04.2022 | 08:57

В Пензе полиция и сотрудники районной администрации посетят квартиру, владельцы которой организовали приют для собак.

Проблема возникла в доме № 91 на проспекте Победы. Впервые о ней публично рассказали еще в марте 2019 года. Стало известно, что хозяева квартиры держат в ней более десятка животных. Сами они в помещениях не живут, приходят лишь покормить питомцев. Пищу приносят с окрестных помоек и из контейнеров сетевых магазинов.

В августе 2020-го ситуацию осветила «Служба 11». Местные жители рассказали, что им мешают постоянный шум и невыносимый запах. В апреле 2022-го люди, уставшие жить в таких условиях, написали губернатору Олегу Мельниченко на его странице во «ВКонтакте».

«Для принятия мер к владельцам животных 19 апреля сотрудники администрации Октябрьского района совместно с представителями отдела полиции № 3 УМВД России по Пензе выйдут по адресу: проспект Победы, 91», - ответили на жалобу в городской администрации.

Автор поста порадовалась, что людей наконец избавят от проблемы: «Очень надеемся, что сложившуюся ситуацию вы сможете разрешить до конца!»