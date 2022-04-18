Пензенских дачных перевозчиков предложили проверить

18.04.2022 | 15:26

В понедельник, 18 апреля, на заседании гордумы заслушали отчет о работе в 2021 году главы Пензы Владимира Мутовкина.

Среди прочих вопросов Мутовкин отметил, что в минувшем году дачные автобусы совершили 310 000 поездок (316 200 - в 2020-м). Пассажирами стали 7 932 человека. Перевозчикам из городского бюджета возместили 40,15 млн рублей недополученных доходов.

Депутат Сергей Лукичев предположил, что расходуются лишние средства.

«Если подсчитать, граждане ездят 3-4 раза в неделю. Поездок меньше, чем сказано. Мы не лишние деньги тратим, возмещая недополученную якобы прибыль? Что-то там получается намного меньше», - высказался народный избранник.

Владимир Мутовкин ответил, что это официальные данные, которые представляют перевозчики. У предпринимателей имеется документация, подтверждающая факт поездок.

«Если вы сомневаетесь в представленных данных, то, насколько это возможно, надо поручить проверить. Если это не так, значит, это искажение отчетности. У меня пока нет оснований подозревать их в этом», - возразил Мутовкин.

Сергей Лукичев предложил попросить контрольно-счетную палату проверить предоставленные сведения и деятельность перевозчиков. Глава города согласился это сделать.

«Я хотел бы вас поставить в известность, что контрольно-счетная палата работает по плану. У них есть план на год. Выходить с предложением о проверке мы можем только в случае, если есть серьезные обоснования», - указал Владимир Мутовкин.

В итоге решено было поручить управлению транспорта и связи города создать отчет о работе дачных перевозчиков.