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Общество

Пензенских дачных перевозчиков предложили проверить

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В понедельник, 18 апреля, на заседании гордумы заслушали отчет о работе в 2021 году главы Пензы Владимира Мутовкина.

Среди прочих вопросов Мутовкин отметил, что в минувшем году дачные автобусы совершили 310 000 поездок (316 200 - в 2020-м). Пассажирами стали 7 932 человека. Перевозчикам из городского бюджета возместили 40,15 млн рублей недополученных доходов.

Депутат Сергей Лукичев предположил, что расходуются лишние средства.

«Если подсчитать, граждане ездят 3-4 раза в неделю. Поездок меньше, чем сказано. Мы не лишние деньги тратим, возмещая недополученную якобы прибыль? Что-то там получается намного меньше», - высказался народный избранник.

Владимир Мутовкин ответил, что это официальные данные, которые представляют перевозчики. У предпринимателей имеется документация, подтверждающая факт поездок.

«Если вы сомневаетесь в представленных данных, то, насколько это возможно, надо поручить проверить. Если это не так, значит, это искажение отчетности. У меня пока нет оснований подозревать их в этом», - возразил Мутовкин.

Сергей Лукичев предложил попросить контрольно-счетную палату проверить предоставленные сведения и деятельность перевозчиков. Глава города согласился это сделать.

«Я хотел бы вас поставить в известность, что контрольно-счетная палата работает по плану. У них есть план на год. Выходить с предложением о проверке мы можем только в случае, если есть серьезные обоснования», - указал Владимир Мутовкин.

В итоге решено было поручить управлению транспорта и связи города создать отчет о работе дачных перевозчиков.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я хотел бы вас поставить в известность, что контрольно-счетная палата работает по плану. У них есть план на год. Выходить с предложением о проверке мы можем только в случае, если есть серьезные обоснования», - указал Владимир Мутовкин.
Защищает и лоббирует интересы частников а не государства , хотя это не удивительно ведь Мутовкин до своего поста был директором ООО «Строительный ресурс» с учредителями Н.Бочкаревой и Н.Кривозубовым .

Гость||

"Ворон ворону глаз не выклюет" Никто ничего проверять не станет. Поболтают, поболтают и все дальше покатится по накатанным рельсам. Впрочем, как обычно. Вам же сказали - есть план, все заранее знают, что никто проверять не будет.

Гость||

Проверьте, пожалуйста, пункт отправки дачных маршрутов от Дизельного завода. Старшие по пункту отправки набивают автобусы до предела дачниками близлежащих СНТ.

Например, маршрут №41 на СНТ "Ландыш" постоянно в мае и во все выходные последующие летние дни загружен до предела, так как в него с разрешения старших по пункту садятся дачники до СНТ "Здоровье-1 и 2", СНТ "Сурские зори". Их не подсаживают в конце очереди, определив наличие свободных мест. Набивают автобус людьми, как сельдями в бочке, дышать нечем.

Дайте указание производить посадку только членам СНТ "Ландыш" по транспортным картам, остальных подсаживать только если есть немного свободных мест.

Гость||

Получается полная жопа элементарные расчеты показывают что цифра перевозок завышена как минимум три раза еще одно пассажирами не становятся а ими являются пора Мутовкину как официальному лицу дружить с русским языком

Имя: Гость
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