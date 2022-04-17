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Общество

Город Спутник готов встречать новый сезон

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Первые субботники прошли, сотрудники «Термодома» тоже постарались - и вот обновленный после зимы Город Спутник рад предстать перед жителями и гостями микрорайона во всей красе.

На улицах днем уже многолюдно, а на набережной начинается знакомство с настоящей весной. Снега нет, на пляже песок, в затоне - сине-серая свободная ото льда гладь.

Прогуляться в теплый весенний день - замечательное решение. Ничто не мешает это сделать, тем более когда от дома до набережной рукой подать.

Прохожие говорят, у них большие планы на Спутник на этот год. Не за горами новый сезон мероприятий на фонтанной площади, на пляже и в парке.

За событиями в микрорайоне можно следить в разделе «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru.

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