Город Спутник готов встречать новый сезон

17.04.2022 | 11:44

Первые субботники прошли, сотрудники «Термодома» тоже постарались - и вот обновленный после зимы Город Спутник рад предстать перед жителями и гостями микрорайона во всей красе.

На улицах днем уже многолюдно, а на набережной начинается знакомство с настоящей весной. Снега нет, на пляже песок, в затоне - сине-серая свободная ото льда гладь.

Прогуляться в теплый весенний день - замечательное решение. Ничто не мешает это сделать, тем более когда от дома до набережной рукой подать.

Прохожие говорят, у них большие планы на Спутник на этот год. Не за горами новый сезон мероприятий на фонтанной площади, на пляже и в парке.

За событиями в микрорайоне можно следить в разделе «Афиша» на сайте penza-sputnik.ru.