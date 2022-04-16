В Пензе поздравили ветеранов органов внутренних дел

16.04.2022 | 19:00

Ветераны органов внутренних дел ведут активный образ жизни. Многие насовсем из профессии не уходят, за что сегодняшние защитники правопорядка им благодарны.

В День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск виновников торжества пригласили на праздничную встречу.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и благодарю за активную жизненную позицию. Многие из вас участвуют в жизни коллектива, помогают и советами, и реальными делами личному составу», - обратился к собравшимся начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

«Приятно осознавать, что очень многое из того, что было фундаментом, основой правопорядка в ваше время, возвращается и последующие поколения ваших учеников, которые сейчас возглавляют и областное управление, и районные, являются полностью вашими последователями», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Владимир Хананин прослужил в органах внутренних дел 30 лет, был заместителем начальника УВД.

«Сегодняшний день - большой праздник для меня. Я увидел своих сослуживцев, которые отдают много сил, энергии, профессионализма, встречаются с молодыми сотрудниками, передают им опыт», - рассказал он.

Официальную часть праздника сопровождали творческие выступления действующих сотрудников органов внутренних дел и творческих коллективов Пензы.