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Общество

В Пензе поздравили ветеранов органов внутренних дел

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Ветераны органов внутренних дел ведут активный образ жизни. Многие насовсем из профессии не уходят, за что сегодняшние защитники правопорядка им благодарны.

В День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск виновников торжества пригласили на праздничную встречу.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия и благодарю за активную жизненную позицию. Многие из вас участвуют в жизни коллектива, помогают и советами, и реальными делами личному составу», - обратился к собравшимся начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

«Приятно осознавать, что очень многое из того, что было фундаментом, основой правопорядка в ваше время, возвращается и последующие поколения ваших учеников, которые сейчас возглавляют и областное управление, и районные, являются полностью вашими последователями», - отметил заместитель председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

Владимир Хананин прослужил в органах внутренних дел 30 лет, был заместителем начальника УВД.

«Сегодняшний день - большой праздник для меня. Я увидел своих сослуживцев, которые отдают много сил, энергии, профессионализма, встречаются с молодыми сотрудниками, передают им опыт», - рассказал он.

Официальную часть праздника сопровождали творческие выступления действующих сотрудников органов внутренних дел и творческих коллективов Пензы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Так у них вроде 10 ноября?

Гость||

10 ноября День милиции, которую в полицию какие-то идиоты переименовали! А 17 апреля Денн ветеранов МВД!))

Гость||

Гость писал(a):

День милиции, которую в полицию какие-то идиоты
Походу, идиот тут один ты...

Гость||

Не,мне как то больше Песах по душе.Шалом!

Имя: Гость
Комментарий:

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