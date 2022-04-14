В Кузнецком районе за нападение собаки на ребенка ответят чиновники

14.04.2022 | 12:54

Суд взыскал с администрации Кузнецкого района компенсацию морального вреда в пользу матери ребенка, пострадавшего от бродячей собаки.

Инцидент произошел 2 мая 2021 года около 18:00. В одном из сел бездомная собака напала на пятилетнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение с укушенной раной правого плеча и ссадиной грудной клетки. Травмы были расценены как легкий вред здоровью.

Мальчик испытал сильный болевой и эмоциональный шок, стал бояться собак и плохо спать. Ему пришлось пройти курс прививок.

Собственник животного не был установлен. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетнего подал иск к администрации Кузнецкого района.

Представитель ответчика требования не признал, посчитав, что полномочия по обращению с бездомными животными возложены на Управление ветеринарии Пензенской области. Он отметил, что у администрации нет достаточных материальных и финансовых ресурсов для решения проблемы бродячих собак.

Однако суд пришел к иному выводу: организацией отлова и содержания безнадзорных животных заниматься должны муниципалитеты, заключая договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В данном случае ответственной за исполнение указанных функций является администрация Кузнецкого района.

«Отсутствие надлежащего финансирования этих мероприятий не должно сказываться на качестве и безопасности жизни граждан и не освобождает ответчика от возмещения ущерба, причиненного безнадзорными животными», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В итоге с администрации района в пользу матери пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей.

Представитель администрации подал жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в силу.