Сетевое издание|18+|Четверг|14 апр 2022|13:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Кузнецком районе за нападение собаки на ребенка ответят чиновники

Печать
Telegram

Суд взыскал с администрации Кузнецкого района компенсацию морального вреда в пользу матери ребенка, пострадавшего от бродячей собаки.

Инцидент произошел 2 мая 2021 года около 18:00. В одном из сел бездомная собака напала на пятилетнего мальчика, который вместе с матерью переходил дорогу. Ребенка госпитализировали в хирургическое отделение с укушенной раной правого плеча и ссадиной грудной клетки. Травмы были расценены как легкий вред здоровью.

Мальчик испытал сильный болевой и эмоциональный шок, стал бояться собак и плохо спать. Ему пришлось пройти курс прививок.

Собственник животного не был установлен. В связи с этим прокурор в интересах несовершеннолетнего подал иск к администрации Кузнецкого района.

Представитель ответчика требования не признал, посчитав, что полномочия по обращению с бездомными животными возложены на Управление ветеринарии Пензенской области. Он отметил, что у администрации нет достаточных материальных и финансовых ресурсов для решения проблемы бродячих собак.

Однако суд пришел к иному выводу: организацией отлова и содержания безнадзорных животных заниматься должны муниципалитеты, заключая договоры с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. В данном случае ответственной за исполнение указанных функций является администрация Кузнецкого района.

«Отсутствие надлежащего финансирования этих мероприятий не должно сказываться на качестве и безопасности жизни граждан и не освобождает ответчика от возмещения ущерба, причиненного безнадзорными животными», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В итоге с администрации района в пользу матери пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей.

Представитель администрации подал жалобу, но судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила ее без удовлетворения. Решение вступило в силу.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

За тридцатку любой чинуш лично зоошизу давить будет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте