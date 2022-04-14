В Бессоновском районе мост исчез под паводковыми водами

14.04.2022 | 17:03

В поселке Заводском Бессоновского района паводковые воды подтопили мост. Сообщение с населенным пунктом теперь осуществляется через Лунино. Объездной путь составляет 20 км.

О ситуации в поселке сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал помощник главы администрации по ГО и ЧС Андрей Скрипкин.

По его словам, переправу подтопило частично после сброса воды Сурским гидроузлом. Сооружение бесхозное, но время от времени его ремонтировали. Сейчас мост перекрыт, проехать по нему нельзя.

Сообщение через переправу возможно будет восстановить после завершения сброса воды гидроузлом.

«Пока трудно сказать, когда это случится. Воду начали сбрасывать вчера, сегодня планировали увеличить объемы. После завершения сброса вода уходит в течение 12 часов», - отметил Андрей Скрипкин.

На данный момент в Заводском находятся 37 человек, 12 из них - жители дач. Их подготовили к подтоплению: провели беседы, попросили сделать запасы продуктов. Кроме того, глава сельсовета провел работы перед паводком по расчистке реки от нанесенных бревен, тем самым облегчив прохождение талых вод.

Жители поселка не отрезаны от мира, подчеркнул Скрипкин. К ним могут приехать скорая помощь или пожарные машины. Налажена переправа через реку на моторной лодке.

«Мы внимательно следим за ситуацией», - заключил помощник главы администрации.