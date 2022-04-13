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Общество

Заключить договор энергоснабжения можно на сайте «ТНС энерго Пенза»

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Большинство услуг гарантирующего поставщика электроэнергии Пензенской области можно получить без посещения центров обслуживания клиентов.

Дистанционная подача документов доступна как при оформлении нового частного дома или квартиры, так и при смене собственника помещения. Воспользоваться функцией можно на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Договор энергоснабжения», нажав на ссылку «Заключить/переоформить договор».

Для заполнения заявки потребителю достаточно ввести на открывшейся странице запрашиваемые данные в соответствующие поля и прикрепить скан-копии документов, список которых также указывается сервисом в процессе заполнения формы.

В итоге система автоматически сформирует обращение, которое вместе в прикрепленными документами поступит в «ТНС энерго Пенза». На указанный клиентом адрес электронной почты будут поступать уведомления, позволяющие следить за ходом работы над заявкой.

Благодаря дистанционной подаче документов процесс заключения договора стал более комфортным для потребителей, позволяя сэкономить время и средства, необходимые для очного визита в офисы компании.

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