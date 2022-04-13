В ПФР рассказали, кому положена выплата из материнского капитала

13.04.2022 | 10:28

В Пензенской области почти 800 семей, растящих двух детей, получают ежемесячную выплату из материнского капитала.

Выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет. При этом должно соблюдаться важное условие - доход ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи (в Пензенской области это не более 23 172 рублей на человека).

«Средства выплачиваются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года, при этом продлевать выплату необходимо ежегодно. Рекомендуется подавать заявление в день рождения второго ребенка (в год и в два года), так как выплата рассчитывается с даты подачи заявления», - посоветовали в отделении ПФР по Пензенской области.

Заявление на оформление или продление выплаты владелец сертификата подает через свой личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Также можно это сделать лично в клиентской службе ПФР или МФЦ. Дополнительных справок не требуется, в большинстве случаев пенсионный фонд самостоятельно проверяет данные через информационные системы.

«Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или сотрудником другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения», - уточнили в пресс-службе.