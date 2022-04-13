Сетевое издание|18+|Среда|13 апр 2022|12:03
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В ПФР рассказали, кому положена выплата из материнского капитала

Печать
Telegram

В Пензенской области почти 800 семей, растящих двух детей, получают ежемесячную выплату из материнского капитала.

Выплата полагается владельцам сертификата на материнский капитал, у которых есть второй ребенок в возрасте до 3 лет. При этом должно соблюдаться важное условие - доход ниже двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи (в Пензенской области это не более 23 172 рублей на человека).

«Средства выплачиваются до тех пор, пока второму ребенку не исполнится 3 года, при этом продлевать выплату необходимо ежегодно. Рекомендуется подавать заявление в день рождения второго ребенка (в год и в два года), так как выплата рассчитывается с даты подачи заявления», - посоветовали в отделении ПФР по Пензенской области.

Заявление на оформление или продление выплаты владелец сертификата подает через свой личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР. Также можно это сделать лично в клиентской службе ПФР или МФЦ. Дополнительных справок не требуется, в большинстве случаев пенсионный фонд самостоятельно проверяет данные через информационные системы.

«Представить сведения о доходах понадобится только в том случае, если один из родителей является военным, спасателем, полицейским или сотрудником другого силового ведомства, а также если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие выплаты научного или учебного заведения», - уточнили в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Гость||

Коротко-положено нищебродам.

Гость||

Что положено - на то х наложено!

Гость||

Гость писал(a):

Что положено - на то х наложено!
Нищебродам и то за счастье

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте