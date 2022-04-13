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Общество

В Пензе готова документация на ремонт ДМШ № 1 и ККЗ «Октябрь»

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Разработана проектно-сметная документация на сохранение в Пензе двух старинных зданий - музыкальной школы № 1 (угол улиц Богданова и Чкалова) и бывшего кинотеатра «Октябрь» (улица Кирова).

Об этом в среду, 13 апреля, шла речь на планерке в администрации города.

Начальник управления культуры Вера Фейгина доложила, что в муниципальной собственности находится 29 объектов культурного наследия. Из них 4 - федерального значения, 25 - регионального.

«Разработана проектно-сметная документация на сохранение и приспособление к современным условиям музыкальной школы № 1 и здания бывшего кинотеатра «Октябрь». В настоящее время ПСД проходит экспертизу», - проинформировала она участников совещания.

После положительного заключения экспертов планируется вместе с областными структурами определить порядок финансирования ремонта ДМШ и экс-кинотеатра.

Также определены монументы, которые требуют срочного ремонта, - это памятник В. И. Ленину на одноименной площади и памятник В. Г. Белинскому на Московской.

«Данные объекты входят в схему границ городских территорий для проектирования туристского кода центра Пензы», - пояснили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

Как планетарий будут "ремонтировать"?

Гость||

Гость писал(a):

Как планетарий будут "ремонтировать"?
Планетарий утрачен безвозвратно.

Гость||

Гость писал(a):

Как планетарий будут "ремонтировать"?
Планетарий утрачен безвозвратно.

Гость||

Когда Ягов, Курдова, Иоффе, Понякин и Белозерцев ответят за уничтоженный объект культурного наследия?

Гость||

Гость писал(a):

Когда Ягов, Курдова, Иоффе, Понякин и Белозерцев ответят за уничтоженный объект культурного наследия?
Их наследие - химера дырявого Иван-коня у фонтана!!!

Гость||

Гость писал(a):

Их наследие - химера дырявого Иван-коня у фонтана!!!
Опять шизофреник на форуме серит.

Гость||

А кинотеатру Октябрь не желаете вернуть историческое имя?

Имя: Гость
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