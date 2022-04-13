В Пензе готова документация на ремонт ДМШ № 1 и ККЗ «Октябрь»

13.04.2022 | 17:23

Разработана проектно-сметная документация на сохранение в Пензе двух старинных зданий - музыкальной школы № 1 (угол улиц Богданова и Чкалова) и бывшего кинотеатра «Октябрь» (улица Кирова).

Об этом в среду, 13 апреля, шла речь на планерке в администрации города.

Начальник управления культуры Вера Фейгина доложила, что в муниципальной собственности находится 29 объектов культурного наследия. Из них 4 - федерального значения, 25 - регионального.

«Разработана проектно-сметная документация на сохранение и приспособление к современным условиям музыкальной школы № 1 и здания бывшего кинотеатра «Октябрь». В настоящее время ПСД проходит экспертизу», - проинформировала она участников совещания.

После положительного заключения экспертов планируется вместе с областными структурами определить порядок финансирования ремонта ДМШ и экс-кинотеатра.

Также определены монументы, которые требуют срочного ремонта, - это памятник В. И. Ленину на одноименной площади и памятник В. Г. Белинскому на Московской.

«Данные объекты входят в схему границ городских территорий для проектирования туристского кода центра Пензы», - пояснили в пресс-службе мэрии.