Пензенцы перечислили населенные пункты с проблемными дорогами

13.04.2022 | 08:40

В Пензенской области до 15 апреля будут запущены асфальтобетонные заводы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своей странице во «ВКонтакте» во вторник, 12-го числа.

К праздникам планируется привести в порядок автобусные остановки, ограждения, дорожные знаки и светофоры, нанести разметку на пешеходные переходы (до 1 Мая) и завершить ямочный ремонт на дорогах регионального и межмуниципального значения (до 9 Мая).

Затем наносить разметку будут и на другие участки. Также чиновникам поручено проверить, восстановили ли подрядчики благоустройство после разрытий, и проконтролировать уборку придорожной полосы, площадок отдыха и родников.

В комментариях интернет-пользователи высказали свои пожелания к тому, как должны вестись работы.

Так, жители Пензы напомнили о проблемах в отдаленных микрорайонах: Ближней Веселовке, Заре. Оказалось, что есть они и в центре города: на Суворова и Ухтомского.

«Питаю надежды, что запланированные мероприятия будут носить повсеместный характер. А не только в областном центре», - написал житель области.

Другие интернет-пользователи перечислили муниципальные образования, требующие пристального внимания. Были названы Спасск, Сурск, Кузнецк, Сердобск, Земетчино, Алферьевка, Кривозеровка, Грабово, Лунинский, Мокшанский, Белинский районы.

По данным на 8:30 13 апреля, никто из официальных лиц на их просьбы не ответил.