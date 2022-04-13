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Общество

Пензенцы перечислили населенные пункты с проблемными дорогами

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В Пензенской области до 15 апреля будут запущены асфальтобетонные заводы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко на своей странице во «ВКонтакте» во вторник, 12-го числа.

К праздникам планируется привести в порядок автобусные остановки, ограждения, дорожные знаки и светофоры, нанести разметку на пешеходные переходы (до 1 Мая) и завершить ямочный ремонт на дорогах регионального и межмуниципального значения (до 9 Мая).

Затем наносить разметку будут и на другие участки. Также чиновникам поручено проверить, восстановили ли подрядчики благоустройство после разрытий, и проконтролировать уборку придорожной полосы, площадок отдыха и родников.

В комментариях интернет-пользователи высказали свои пожелания к тому, как должны вестись работы.

Так, жители Пензы напомнили о проблемах в отдаленных микрорайонах: Ближней Веселовке, Заре. Оказалось, что есть они и в центре города: на Суворова и Ухтомского.

«Питаю надежды, что запланированные мероприятия будут носить повсеместный характер. А не только в областном центре», - написал житель области.

Другие интернет-пользователи перечислили муниципальные образования, требующие пристального внимания. Были названы Спасск, Сурск, Кузнецк, Сердобск, Земетчино, Алферьевка, Кривозеровка, Грабово, Лунинский, Мокшанский, Белинский районы.

По данным на 8:30 13 апреля, никто из официальных лиц на их просьбы не ответил.

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Гость||

А хорошие дороги есть?

Гость||

Да вы что, откуда у нас плохие дороги? Все в шоколаде, делать больше нечего. Наверное поэтому Мельниченко вообещал отправить наших дорожников В ДНР и ЛНР дороги делать? Может и сам тогда туда отправляется, если они ему ближе и дороже?

Имя: Гость
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