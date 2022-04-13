Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 17 районах области

13.04.2022 | 13:23

В среду, 13 апреля, стало известно о 175 новых случаях COVID-19, зарегистрированных в Пензенской области за минувшие сутки. 43 заболевшим потребовалась госпитализация.

В региональном оперштабе рассказали, в каких муниципальных образованиях заболели жители.

108 случаев зафиксировано в Пензе, 11 - в Бессоновском районе, 9 - в Пензенском, 8 - в Колышлейском, 6 - в Бековском.

По 5 человек заболели в городе Заречном, Нижнеломовском и Тамалинском районах, по 3 - в Каменском и Никольском, по 2 - в Белинском, Иссинском и Спасском, по 1 - в Башмаковском, Лунинском, Наровчатском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском районах.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности подтверждено 182 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот срок выздоровели 175 129 пациентов, в том числе 394 выписались накануне. Скончались 5 680 человек, из них 8 - за прошедшие сутки.