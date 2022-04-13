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Общество

Новые случаи COVID-19 выявлены в Пензе, Заречном и 17 районах области

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В среду, 13 апреля, стало известно о 175 новых случаях COVID-19, зарегистрированных в Пензенской области за минувшие сутки. 43 заболевшим потребовалась госпитализация.

В региональном оперштабе рассказали, в каких муниципальных образованиях заболели жители.

108 случаев зафиксировано в Пензе, 11 - в Бессоновском районе, 9 - в Пензенском, 8 - в Колышлейском, 6 - в Бековском.

По 5 человек заболели в городе Заречном, Нижнеломовском и Тамалинском районах, по 3 - в Каменском и Никольском, по 2 - в Белинском, Иссинском и Спасском, по 1 - в Башмаковском, Лунинском, Наровчатском, Пачелмском, Сердобском и Шемышейском районах.

С начала эпидемии в регионе в общей сложности подтверждено 182 245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За этот срок выздоровели 175 129 пациентов, в том числе 394 выписались накануне. Скончались 5 680 человек, из них 8 - за прошедшие сутки.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

43 заболевшим потребовалась госпитализация.
Они думали ковид как простудка. Верили в сказки мракобесов.

Гость||

Гость писал(a):

Они думали ковид как простудка. Верили в сказки мракобесов.
Иди в пизду,чучело хуево,с вечным ПМС.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

из них 8 - за прошедшие сутки.
Были антипрививочниками и безмасочниками. Не соблюдали социальную дистанцию и санитарные нормы. Подхватили корону. Отлёживались дома. Стало невмоготу. Вызвали скорую. Были госпитализированны. На КТ поражение лёгких 70%. Пытались лечить - как мёртвому припарка. Время упущено. Организм загибается.

Гость||

Гость писал(а):

Они думали ковид как простудка. Верили в сказки

> мракобесов.

Они думали в России есть медицина. Верили в сказки Гинзбурга.

Гость||

Новые случаи COVID-19 ....

Да не новые они.И давно уже.Сворачивай лавочку.Народ устал.В намордниках не смотря на штрафы,даже в магазинах единицы.Сворачивай!

Гость||

Из какого зачуханного сортира вылезают индивиды называющие маски намордниками?

Гость||

Надоели со своим ковидом. Как будто писать больше не о чем.

Имя: Гость
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