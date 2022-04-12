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Общество

Пензенцев попросили сообщать о бродячих собаках по телефону

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Пензенцев попросили сообщать о местах скопления бродячих собак. Обращений будут ждать в городском управлении ЖКХ.

«В связи с наступлением весенне-летнего периода городская администрация взяла на особый контроль ситуацию с животными без владельцев. Заявки от жителей на отлов бездомных собак принимает управление ЖКХ г. Пензы (ул. Некрасова, 34, телефоны: 42-26-36, 42-26-64, электронный адрес: ygkh@yandex.ru)», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Заниматься отловом, доставлять животных в приют и содержать их там будут сотрудники муниципального унитарного предприятия по очистке города. За первый квартал текущего года они забрали с улиц 76 особей.

20 марта маленький ребенок едва не пострадал от нападения собак в Арбековской Заставе. О случившемся стало известно из социальных сетей. Бригада МУП по очистке города выехала на улицу Генерала Глазунова и поймала несколько животных, после чего они были помещены в приют.

Тревожные сигналы поступают и от жителей других микрорайонов. Так, стая собак беспокоит пензенцев с улицы Медицинской.

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Гость||

Зачем? Сообщай не сообщай они все равно бродят

Гость||

На польта пойдут?

Гость||

Стая собак броидит и прикармливается у строителей район Гидростроя ЖК Весна!!! Сто раз об этом говорили и звонили. Как все было так и осталось, только собак больше стало.

Гость||

Гость писал(a):

На польта пойдут?
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Имя: Гость
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