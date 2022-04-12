Коротко и по существу: правда и фейк о пункте в Леонидовке

12.04.2022 | 14:27

Уполномоченные по правам человека и ребенка в Пензенской области Елена Рогова и Елена Столярова посетили пункт временного размещения граждан в Леонидовке, куда эвакуировали жителей Донбасса и Мариуроля.

Этот пункт, как и другие, является объектом пристального внимания всех служб в регионе, нацеленных на создание благоприятной среды. Однако украинская чиновница Людмила Денисова распространила фейковую информацию об антигуманных условиях проживания в Леонидовке прибывших людей. Доказательная база в посте отсутствовала, фото- или видеоматериалов, подтверждающих слова, чиновница не предоставила, источники информации не указала.

Пензенские омбудсмены посетили жилые корпуса, пообщались с эвакуированными из Донбасса и Мариуполя и оценили условия, созданные для приезжих.

«Прибывшие граждане живут в двухместных номерах с душевой кабиной и туалетом. На каждом этаже есть кухня, в фойе - телевизор, интернет. В административном корпусе располагаются круглосуточный медицинский пункт и пост полиции. На территории есть магазин. Люди обеспечены трехразовым питанием, российскими сим-картами, свободно передвигаются и имеют возможность выезжать в Пензу», - сообщила Елена Рогова.

Сейчас в пункте временного размещения находится около 600 человек. От тех, с кем Елена Рогова пообщалась, жалоб на условия не было, но имели место индивидуальные просьбы.

«Молодой парень Денис поступил на учебу в один из пензенских колледжей, у него 47-й размер ноги, очень трудно подобрать обувь - постараемся помочь. Мамы малышей до 6 лет попросили разработать отдельное детское меню - передала информацию представителю Минтруда Пензенской области, надеюсь, вопрос решится положительно в ближайшее время.

Люди также просили ускорить оформление документов, так как многие хотят устроиться на работу. Еще одна проблема - сезонная одежда и обувь. Почти все приехали в зимней одежде, сейчас сезон меняется. Нужны весенние и летние обувь, одежда. По имеющейся информации, вопрос в срочном порядке решается с помощью волонтеров и благотворительных организаций», - пояснила пензенский омбудсмен.

Елена Рогова подчеркнула, что, несмотря на все жизненные трудности и пережитую боль, люди настроены благожелательно и благодарят за теплый прием.

Елена Столярова, защищающая права детей, также не получила ни одной жалобы на условия проживания, питание и медицинское обслуживание.

Она уточнила, что в пункте временного размещения в Леонидовке находятся 174 ребенка: 36 дошкольников, 100 школьников, 16 учащихся колледжей и 22 студента.

«На базе пункта временного размещения открылись 2 группы кратковременного пребывания детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Группы оснащены всем необходимым, организована работа воспитателей. 100 школьников обучаются в поселке Золотаревка. Детей в школу и обратно подвозят на школьных автобусах. Учебниками и канцтоварами дети обеспечены в полном объеме. Организовано двухразовое горячее питание. 15 человек приступили к обучению в колледжах среднего профессионального образования», - конкретизировала уполномоченный по правам ребенка.

Вопрос с обеспечением летней одеждой и обувью Елена Столярова также держит на контроле. Он решится в ближайшее время, заказы от граждан по индивидуальным размерам уже приняты.

Всего в Пензенской области временно проживают 496 детей из мест эвакуации. Все они обеспечены рюкзаками, учебниками, канцтоварами и горячим питанием.

Ребята, прибывшие в конце марта, приступили к учебе 4 апреля, сразу по окончании весенних каникул.

Дети посещают игровые центры, секции, различные спортивные и просветительские мероприятия.

Стоит отметить, что обеспечиваются не только потребности эвакуированных в жилье, еде, лечении, образовании и содействии в трудоустройстве, но и культурный досуг.

«Нет слов - просто замечательно! Тепло!» - высказалась жительница ДНР Галина Осипова после одного из таких мероприятий.