Детский омбудсмен рассказала о судьбе двух братьев из ДНР

02.01.2025 | 11:41

Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова рассказала о судьбе двух мальчиков, которых удалось вернуть матери.

Три года назад женщина, проживавшая в ДНР, была лишена родительских прав. Ее сыновей эвакуировали с детским домом сначала в Курск, потом в Орел.

Елена Столярова вместе с ее орловским коллегой Константином Домогатским добились решения трудного вопроса реабилитации матери.

«В декабре этого года мама восстановилась в родительских правах, и мальчишки еще с одним братиком и бабушкой встречали Новый год вместе в Пензенской области», - рассказала детский омбудсмен.

Сейчас, по ее словам, решается судьба двух пензенских девочек, которых изъяли у матери по просьбе их старшей совершеннолетней сестры. В доме, где жила мать с дочерями, оказалась разморожена система отопления, а к женщине часто приходили в гости мужчины.

«Специалисты все-таки будут работать с мамой девочек, пытаясь добиться изменения ее поведения», - выразила надежду Елена Столярова.