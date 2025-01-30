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Экономика

Завод в Леонидовке: описан ход работ по переоборудованию

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На базе бывшего завода по уничтожению химического оружия в Леонидовке (Пензенский район) откроется предприятие по переработке и хранению лубяных культур, сырья и продукции из них.

Реализацию такого инвестпроекта губернатор Олег Мельниченко 30 января обсудил с начальником Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия при Минпроме РФ Михаилом Чернышовым.

«На сегодня завершены работы по газификации площадки, техническому перевооружению котельной с переводом на газ. Федеральное управление ведет решение юридических вопросов», - написал глава региона на своих страницах в соцсетях.

Таким образом, объект не станет простаивать без дела, а будет вовлечен в экономический оборот, появятся новые рабочие места, создастся налогооблагаемая база.

О том, что бывший завод в Леонидовке передали в ведение Межотраслевого инновационного комплекса, запланировав организовать там процесс выращивания и переработки конопли и других лубяных культур, сообщалось еще в 2023 году.

Говорилось о создании экологически чистого производства по глубокой переработке волокон конопли, льна, джута и кенафа в высококачественную целлюлозу, которая затем использовалась бы в текстильной промышленности, для изготовления биоразлагаемой посуды и пакетов, экологически чистых биокомпозитных материалов и полимеров, в лакокрасочной, химической отраслях и фармацевтике.

О передаче объекта «Леонидовка» агропромышленному холдингу, который выращивает и перерабатывает коноплю, речь шла еще в 2019 году. На Петербургском международном экономическом форуме Иван Белозерцев, занимавший тогда пост губернатора Пензенской области, подписал с руководством предприятия протокол о намерениях.

«Готовы поддерживать дальнейшее развитие вашего бизнеса на Пензенской земле по производству высококачественной целлюлозы из лубяных культур. Считаем правильным выбор места для производства - на базе находящихся в государственной собственности объектов бывшего предприятия по уничтожению химического оружия в Леонидовке», - заявил тогда Белозерцев.

Известно, что завод в Леонидовке построили в начале 2000-х. Там хранились авиационные боеприпасы, снаряженные зарином, зоманом, VX, считающимися наиболее опасными. Общий объем отравляющих веществ на момент начала их уничтожения - 6 885 тонн.

На территории расположено 148 промышленных объектов, различные коммуникации, замкнутые системы оборотного водоснабжения и водоотведения. Также предусмотрены системы технологической безопасности и экологического мониторинга.

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