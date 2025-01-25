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Общество

Елена Столярова: Взрослые вовлекают в свою вражду детей

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На уходящей неделе к уполномоченному по делам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой поступило несколько обращений, связанных со школьными конфликтами. Во время рассмотрения жалоб выявились очевидные просчеты в работе педагогов, психологов, руководителей школ.

Так, в одном случае вражда 2 мальчиков, живущих по соседству, стала продолжением давней войны их родителей.

«Самое противное и опасное, что в это противостояние вовлекают несовершеннолетних детей», - раскрыла детский омбудсмен подоплеку проблемы.

Другое обращение появилось в связи с не затухающим почти полгода конфликтом 8-летнего ребенка и учителя начальных классов в одной из пензенских школ. Причем руководство учебного заведения с самого начала не приняло никаких мер для устранения причин сложившейся ситуации.

«Конфликты в школах всегда были и есть, но главное - их вовремя заметить и не допустить опасных последствий и для детей в первую очередь, и для взрослых - родителей и педагогов», - подчеркнула Елена Столярова.

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Источник — фото pixabay.com
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